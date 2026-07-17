Lần đầu trong lịch sử FIFA trao nhẫn cho đội vô địch World Cup

Cận cảnh phần thưởng siêu giới hạn dành cho nhà vô địch World Cup 2026.

Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, tấm huy chương truyền thống và khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 50 triệu USD, nhà vô địch của kỳ World Cup 2026 lịch sử sẽ lần đầu tiên được FIFA trao tặng một phần thưởng độc bản mang đậm dấu ấn văn hóa thể thao Mỹ là chiếc nhẫn vô địch.

Ý tưởng trao nhẫn vô địch vốn là truyền thống lâu đời tại các giải thể thao nhà nghề hàng đầu nước Mỹ như Super Bowl (NFL), NBA, World Series (MLB) hay Stanley Cup (NHL). Trong lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức với quy mô mở rộng tại Bắc Mỹ, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định đưa nét đặc trưng này vào môn thể thao vua nhằm tôn vinh nhà vua mới của bóng đá thế giới.

Cận cảnh chiếc nhẫn dành cho nhà vô địch World Cup

Theo thông báo từ FIFA, chiếc nhẫn vô địch nằm trong bộ sưu tập giới hạn chỉ có đúng 2.026 chiếc được chế tác và đánh số thứ tự kỷ niệm. Trong số đó, chỉ có 30 chiếc được thiết kế riêng để trao tặng trực tiếp cho các thành viên của đội tuyển đăng quang. Mỗi chiếc nhẫn sẽ được đo đạc và chế tác thủ công theo đúng kích cỡ tay của từng cầu thủ, đi kèm giấy chứng nhận xác thực. Về thiết kế, một mặt của chiếc nhẫn nổi bật với hình ảnh cúp vàng World Cup, mặt còn lại sẽ được cá nhân hóa để thể hiện bản sắc độc bản của đội tuyển lên ngôi vô địch. Toàn bộ 1.996 chiếc nhẫn còn lại trong bộ sưu tập sẽ được FIFA phát hành rộng rãi dưới dạng phiên bản thương mại để người hâm mộ có cơ hội sở hữu một phần di sản của giải đấu năm nay.

Ngay sau khi trận chung kết khép lại, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng của đội vô địch sẽ được trao những chiếc nhẫn tượng trưng để ghi lại khoảnh khắc đăng quang trước truyền thông. Toàn bộ 30 chiếc nhẫn chính thức còn lại sẽ được tinh chỉnh tỉ mỉ và gửi tới các thành viên đội bóng trong một buổi lễ riêng biệt sau đó.

Trận chung kết World Cup 2026 tranh chiếc cúp vàng cùng phần thưởng nhẫn vô địch lịch sử giữa hai thế lực bóng đá Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife ở East Rutherford lúc 2h00 ngày 20/7 theo giờ Việt Nam.



