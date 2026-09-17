Lần đầu tiên VĐV Việt Nam đi ASIAD được ăn ở trong du thuyền 114.000 tấn, trải nghiệm có "1-0-2"

Trải nghiệm độc đáo tại “khách sạn nổi” của các vận động viên ASIAD 20.

Khác biệt với các kỳ Đại hội Thể thao châu Á trước đây, ASIAD 20 tổ chức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) không xây dựng Làng vận động viên tập trung theo mô hình truyền thống. Thay vào đó, Ban Tổ chức đã mang đến một phương án tổ chức đặc biệt khi biến con tàu du lịch sang trọng Costa Serena thành một “khách sạn nổi” khổng lồ, làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho hàng nghìn vận động viên và cán bộ các đoàn.

Nơi sinh hoạt của đoàn thể thao Việt Nam và các đoàn tham dự ASIAD (Ảnh: ĐTTVN)

Tàu Costa Serena bắt đầu chính thức đón các đoàn thể thao từ ngày 16/9 và sẽ neo đậu tại đây trong suốt 22 ngày diễn ra Đại hội. Đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao tầm cỡ tại Nhật Bản áp dụng hình thức lưu trú độc đáo này. Tàu có trọng tải lên tới 114.000 tấn, dài 290,2m với 1.500 cabin. Trong thời gian phục vụ ASIAD 20, con tàu có khả năng cung cấp nơi ở cho tối đa khoảng 4.000 người cùng một thời điểm.

Trở về tàu sau những giờ tập luyện và thi đấu căng thẳng, các vận động viên được trải nghiệm không gian sinh hoạt tiện nghi không thua kém các khách sạn trên đất liền. Mỗi cabin đều được trang bị đầy đủ giường ngủ, tủ lạnh nhỏ và các thiết bị thiết yếu. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng chu đáo chuẩn bị những túi quà cá nhân bao gồm dầu gội, sữa tắm… giúp các thành viên cảm thấy thuận tiện và ấm cúng như ở nhà trong suốt thời gian tranh tài xa quê hương. Tay chèo Phạm Thị Huệ cùng nhiều vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam cũng nằm trong số các thành viên trải nghiệm cuộc sống tại “ngôi làng nổi” đặc biệt này.

VĐV Phạm Thị Huệ của Việt Nam khi đến "khách sạn nổi" (Ảnh: ĐTTVN)

Do tận dụng triệt để các cơ sở hạ tầng hiện hữu để tối ưu chi phí, bên cạnh Costa Serena, lực lượng vận động viên và cán bộ đoàn thể thao tham dự giải đấu còn được bố trí lưu trú tại khu “Asian Games Villas” tạm thời ở Garden Pier hoặc hệ thống khách sạn trên địa bàn thành phố Nagoya và tỉnh Aichi.

Từ một tàu du lịch quốc tế thường xuyên di chuyển qua nhiều hải trình, Costa Serena tại ASIAD 20 đã khoác lên mình một sứ mệnh hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của “khách sạn nổi” không chỉ giải quyết bài toán lưu trú cho Đại hội mà còn tạo nên một hình ảnh ấn tượng, mang lại những ký ức khó quên cho các vận động viên trong những ngày thi đấu tại xứ sở hoa anh đào.