Lần đầu tiên trong lịch sử Cúp Quốc gia được áp dụng công nghệ VAR

Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ trở lại tranh tài đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây bằng những trận đấu hấp dẫn. Các cặp đấu ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 là Hà Nội FC vs Đà Nẵng, Thanh Hóa vs Hải Phòng, Nam Định vs Bình Dương và Thể Công Viettel vs PVF CAND.

Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR.

Theo thông báo mới nhất từ phía VPF, vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có sự xuất hiện của công nghệ VAR tại hai trận đấu. Đó là màn so tài của Hà Nội FC vs Đà Nẵng (19h15 ngày 28/4) và Nam Định vs Bình Dương (18h00 ngày 30/4). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Cúp Quốc gia được áp dụng VAR.

Trước đó, công nghệ VAR đã xuất hiện và dần quen thuộc tại nhiều trận đấu của giải V-League, hỗ trợ các trọng tài có những quyết định chính xác, đem đến sự công bằng cho giải đấu.

Sau các trận đấu ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024, V-League 2023/2024 cũng sẽ trở lại vào đầu tháng 5 với những trận đấu hấp dẫn của vòng 16. Hiện tại, sau 15 vòng đấu, Nam Định đang dẫn đầu cuộc đua vô địch với 32 điểm, hơn đội đứng sau CAHN 4 điểm.