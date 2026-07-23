Lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cup tuyển Việt Nam mặc áo có chi tiết độc bản, giống như Messi tại World Cup 2026

Tuyển Việt Nam mang huy hiệu đặc biệt tại ASEAN Cup 2026.

Bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam không chỉ mang theo kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ mà còn xuất hiện với một dấu ấn nhận diện vô cùng đặc biệt trên trang phục thi đấu. Đó là huy hiệu dành riêng cho nhà đương kim vô địch – chi tiết tôn vinh vị thế số một khu vực mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang nắm giữ.

Huy hiệu dành riêng cho nhà đương kim vô địch tại ASEAN Cup (Ảnh: VFF)

Mẫu huy hiệu này được thiết kế nổi bật trên nền sắc vàng sang trọng, khắc họa biểu tượng chiếc cúp vô địch cùng dòng chữ "ASEAN Championship - Hyundai Cup 2026". Tương tự như thông lệ tại các giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới, đây là đặc quyền chỉ xuất hiện trên áo đấu của đội bóng vừa đăng quang ở kỳ giải gần nhất. Như kỳ World Cup 2026, hầu hết các đội tham dự World Cup đều đeo huy hiệu logo giải đấu tiêu chuẩn trên tay áo. Tùy thuộc vào màu áo, huy hiệu đó sẽ có nền đen hoặc trắng để tạo độ tương phản. Tuy nhiên, đội bóng đương kim vô địch thế giới lại có phiên bản huy hiệu viền vàng giống như tuyển Argentina của Messi.

Việc bổ sung chi tiết này không thuần túy mang ý nghĩa thẩm mỹ hay nhận diện thương hiệu, mà còn là sự ghi nhận chính thức cho thành quả và bản lĩnh mà bóng đá Việt Nam đã khẳng định trên đấu trường Đông Nam Á. Cột mốc này càng thêm phần ý nghĩa khi ASEAN Cup 2026 đánh dấu tròn 30 năm lịch sử giải vô địch bóng đá khu vực, đồng thời là kỳ giải đầu tiên được tổ chức vào khung thời gian mùa hè (tháng 7 và tháng 8). Nằm ở bảng A cùng các đối thủ Timor-Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia, đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch với tâm thế của nhà đương kim vô địch của giải đấu.