Lần đầu đón Tết Việt, Đỗ Hoàng Hên gây bất ngờ với hành động đẹp

Trong lần đầu tiên đón Tết khi có quốc tịch Việt Nam, cầu thủ Việt kiều Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn qua những hành động thiện nguyện đầy nhân văn. Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa hoa, vợ chồng nam cầu thủ đã dành thời gian quý báu của kỳ nghỉ lễ để tìm đến những mảnh đời kém may mắn.

Cụ thể, vợ chồng Đỗ Hoàng Hên đã có chuyến thăm và trao quà trực tiếp cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS nhân dịp năm mới. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, sự xuất hiện của anh đã mang đến luồng gió ấm áp và niềm vui khôn xiết cho các em nhỏ nơi đây.

Tết đầy ý nghĩa của Hoàng Hên và vợ (Ảnh: FBNV)

Với Đỗ Hoàng Hên (tên gốc Brazil là Hendrio Araujo Dasilva), năm 2025 là một cột mốc chói lọi khi anh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào cuối năm. Bước sang năm mới 2026, Đỗ Hoàng Hên không giấu giếm những hoài bão lớn lao. Việc trở thành công dân Việt Nam là động lực để anh nỗ lực hơn nữa trên sân cỏ. Mục tiêu lớn nhất của anh trong năm nay chính là tấm vé khoác áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, một giấc mơ mà anh đã ấp ủ từ lâu.