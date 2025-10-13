Từ khi xác nhận hẹn hò vào cuối tháng 8, Lamine Yamal và nữ ca sĩ Nicki Nicole đã trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất làng bóng đá châu Âu. Hơn một tháng sau, tiền đạo 18 tuổi tiếp tục gây chú ý khi cùng bạn gái thực hiện chuyến du hí bằng trực thăng, bay qua các hòn đảo tuyệt đẹp tại Croatia.

Bạn gái Yamal khoe ngồi trực thăng

Khoảnh khắc thân mật của thần đồng Yamal và bạn gái

Khoảnh khắc cực tình của cặp đôi

Lamine khoe ảnh với bạn gái lên trang cá nhân

Những hình ảnh thân mật được chia sẻ lên mạng xã hội, cặp đôi tỏ ra vô cùng vui vẻ và tình cảm, vừa tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp. Yamal thậm chí còn hài hước trêu chọc bạn gái vì cô bị... say máy bay, kèm theo những biểu tượng cảm xúc đáng yêu khiến người hâm mộ thích thú.

Chuyến đi diễn ra đúng dịp nghỉ thi đấu quốc tế, khi Yamal không tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha do đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Dù không thi đấu, cầu thủ trẻ vẫn duy trì hình ảnh tích cực và tràn đầy năng lượng trong mắt người hâm mộ.