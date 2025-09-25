Lamine Yamal vượt mặt Mbappe để giành 'Quả bóng Vàng' của CIES

Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES) đã công bố một bảng xếp hạng trái ngược với phán quyết của tuần báo bóng đá Pháp: Vị trí dẫn đầu thuộc về thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal của FC Barcelona.

Trung tâm Nghiên cứu Bóng đá CIES đã biên soạn bảng xếp hạng 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bằng phương pháp thống kê thuần túy. Hệ thống này đánh giá hiệu suất của các cầu thủ ngoài sân trong năm qua trên sáu khía cạnh chính - không chiến, triển khai tấn công, tranh chấp phòng ngự, kiến tạo, sút bóng, rê bóng và chuyền bóng trên phần sân đối phương - đồng thời tính đến bối cảnh cạnh tranh của các đội bóng và kết quả thi đấu của họ.

Kết quả thật bất ngờ: Lamine Yamal dẫn đầu danh sách với số điểm tuyệt đối 100,0, vượt qua những ngôi sao đã thành danh như Kylian Mbappé (98,6) và đồng đội Pedri González (97,5). Trong khi đó, Quả bóng Vàng thực thụ, Dembélé, chỉ xếp thứ bảy, thậm chí còn kém cả Michael Olise (Bayern Munich) và Mohamed Salah (Liverpool).

Sự tương phản rất rõ ràng. Trong khi France Football vinh danh Dembélé là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hành tinh, CIES lại nhấn mạnh tài năng trẻ và sớm phát triển của Lamine Yamal, người đã sánh vai cùng những huyền thoại và đã chứng tỏ mình là một cầu thủ chủ chốt của cả Barça và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Top 10 thống kê cũng bao gồm Virgil van Dijk (thứ 4), Achraf Hakimi (thứ 9) và Vinícius Jr. (thứ 10). Những ngôi sao đã thành danh như Salah (thứ 6) và Joshua Kimmich (thứ 8) cũng góp mặt, mặc dù sự vắng mặt của Dembélé trong các bảng xếp hạng hàng đầu vẫn là một điều đáng ngạc nhiên.

Ngược lại, bảng xếp hạng chính thức Quả bóng Vàng 2025 lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác: Sau Dembélé, Lamine Yamal giành vị trí thứ hai, trong khi tiền vệ người Bồ Đào Nha Vitinha hoàn thành bục vinh quang. Mohamed Salah (thứ 4) và Raphinha (thứ 5) hoàn thành top năm. Đáng chú ý là vị trí của Pedri (thứ 11) và Vinícius Jr. (thứ 16).

Cái nào có trọng lượng hơn: uy tín lịch sử của France Football hay dữ liệu lạnh lùng, cứng nhắc của CIES? Trong khi Dembélé ăn mừng Quả bóng Vàng chính thức đầu tiên của mình, Lamine Yamal đã có thể giành được "Quả bóng Vàng khác" - quả bóng được quyết định bởi số liệu thống kê, quả bóng định lượng một tài năng sẵn sàng làm nên lịch sử.