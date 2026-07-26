Lamine Yamal tuổi 19: Từ cậu bé nghèo đổi đời thành cầu thủ trẻ giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản khổng lồ

Khối tài sáng của Lamine Yamal.

Chỉ trong một thời gian ngắn bước ra ánh sáng của bóng đá đỉnh cao, Lamine Yamal đã chứng minh bước tiến thần tốc không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn ở giá trị thương mại vượt bậc. Ở tuổi 19, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha đã chính thức vươn lên trở thành một trong những cầu thủ trẻ giàu có và sức ảnh hưởng nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 15 triệu USD. Đây là minh chứng rõ nét cho giá trị ngày càng gia tăng của một trong những tài năng kiệt xuất nhất thế hệ mới.

Bứt phá thu nhập từ bản hợp đồng kỷ lục

Bước ngoặt quan trọng nhất thúc đẩy nền tảng tài chính của Yamal đến vào tháng 5/2025, khi câu lạc bộ Barcelona quyết định ký giao kèo gia hạn hợp đồng có thời hạn 6 năm với tài năng trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia. Thỏa thuận này giúp mức lương của Yamal vọt lên ngưỡng khoảng 18 triệu USD mỗi năm (trước thuế), chưa bao gồm các khoản tiền thưởng hậu hĩnh theo thành tích thi đấu trên sân cỏ. Nhờ chế độ đãi ngộ vượt trội này, tiền đạo sinh năm 2007 đã chính thức chen chân vào nhóm 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới theo xếp hạng của Tạp chí danh tiếng Forbes.

Không dừng lại ở thu nhập ổn định từ hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp, sức hút truyền thông và mạng xã hội bùng nổ còn mang về cho Yamal nguồn thu khổng lồ từ các thương hiệu toàn cầu. Điểm nhấn lớn nhất trong số đó là bản hợp đồng tài trợ dài hạn trị giá 34 triệu USD kéo dài trong 10 năm ký kết với gã khổng lồ đồ thể thao adidas. Bên cạnh đó, danh sách đối tác thương mại của ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha nhanh chóng nối dài với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami hay tổ chức quốc tế UNICEF. Điều này góp phần nâng cao đáng kể giá trị hình ảnh thương hiệu của anh chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn.

Lamine Yamal đổi đời nhờ tài năng bóng đá (Ảnh: Getty)

Nền tảng gia đình và hành trình vượt khó truyền cảm hứng

Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống thượng lưu cùng khối tài sản hàng chục triệu USD hiện tại, Yamal từng trải qua một tuổi thơ với nhiều thiếu thốn và thử thách. Anh lớn lên trong một gia đình lao động bình dân tại Barcelona với cha là một thợ sơn công trình gốc Morocco và mẹ là nhân viên phục vụ gốc Guinea Xích Đạo. Sau khi cha mẹ chia tay khi anh mới 3 tuổi, Yamal sống cùng gia đình tại các khu lao động nghèo và sớm quen thuộc với cảnh người thân phải chật vật mưu sinh từng ngày để trang trải cuộc sống.

Nhìn lại chặng đường gian nan đã qua, Yamal luôn dành sự tri ân đặc biệt và lòng biết ơn sâu sắc tới bà nội Fatima - người đã đặt nền móng vững chắc cho cuộc sống của cả gia đình tại Châu Âu. Theo chia sẻ của anh, bà Fatima từng một mình rời quê hương Morocco sang Tây Ban Nha, dũng cảm làm cùng lúc ba công việc vất vả để chắt chiu từng đồng tiền tích góp. Nhờ sự hy sinh thầm lặng đó, bà mới có đủ kinh phí đưa cha của Yamal cùng các thành viên khác trong gia đình sang đoàn tụ tại miền đất mới.

Từ một cậu bé trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu thốn tại khu lao động nghèo, Lamine Yamal giờ đây đã vươn mình trở thành một trong những biểu tượng mới của bóng đá thế giới. Dù sở hữu danh tiếng ngày càng lớn cùng khối tài sản đáng mơ ước, ngôi sao 19 tuổi vẫn giữ nguyên sự khiêm tốn và lòng hiếu thảo. Với Yamal, điều khiến anh tự hào nhất không phải là con số hàng chục triệu USD trong tài khoản hay các hợp đồng quảng cáo đắt giá, mà là khả năng mang lại cho những người thân yêu một cuộc sống ổn định và đủ đầy sau những năm tháng gian khó.

Tiên Tiên