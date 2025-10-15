Lamine Yamal "sĩ nhất sân", được nữ rapper đón về sau buổi tập của Barcelona

Sau buổi tập của Barcelona, tài năng trẻ Lamine Yamal gây chú ý khi rời sân với tâm trạng vui vẻ, hớn hở. Lý do khiến cầu thủ 17 tuổi rạng rỡ như vậy là bởi bạn gái của anh – nữ rapper Nicki Nicole đã lái xe đến tận nơi để đón chàng cầu thủ.

Lamine Yamal check-in cùng bạn gái và người hâm mộ

Chàng cầu thủ vui vẻ khi bạn gái đến sân

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Yamal hiện vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương háng và chưa thể trở lại thi đấu. Chấn thương này khiến anh buộc phải rút khỏi danh sách triệu tập của đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung FIFA Days tháng 10. Trong thời gian nghỉ ngơi, tiền đạo trẻ tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên bạn gái, thậm chí cặp đôi còn cùng nhau du lịch Croatia và chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Yamal tươi cười rạng rỡ bên Nicki Nicole nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Nhiều người dành lời khen cho cặp đôi khi cả hai đều đang ở độ tuổi trẻ trung, năng động và có sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc quá chú tâm vào chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng đến phong độ của Yamal