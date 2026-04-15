Lamine Yamal quá hay nhưng không cứu nổi Barca

Trước trận tứ kết lượt về trên sân của Atletico, Yamal đã phát biểu thế này: "Barca bị loại? Chẳng sao cả và chúng tôi vẫn chiến đấu tới cùng. Barca cũng không cần đến phép màu. Đội chỉ cần chơi đúng bản sắc, tương tự cách mà chúng ta đã làm xuyên suốt mùa giải này".

Số 10 của Barca thách thức HLV Diego Simeone: "Mong rằng Simeone cho tôi được chơi một đấu một nhiều hơn. Kết quả của Barca không phụ thuộc hoàn toàn vào tôi. Thế nhưng nếu cần, hãy để tôi chịu trách nhiệm cho trận đấu này".

Đó là những phát biểu đầy ngạo nghễ của một cầu thủ chỉ mới 18 tuổi. Song, những gì đã xảy ra trên sân Metropolitano chứng minh một điều, Yamal nói được và làm được.

Yamal đã làm mọi thứ để giúp Barca hoàn thành mục tiêu lội ngược dòng trên sân của Atletico. Anh chạm bóng 92 lần ở trận này, thực hiện đến 15 pha rê bóng với tỷ lệ qua người thành công hơn 50%. Ngôi sao của Barca tạo ra 4 cơ hội ghi bàn thuận lợi. Và chính Yamal ghi bàn mở tỷ số, giúp "Gã khổng lồ" xứ Catalonia níu kéo hy vọng đánh bại Atletico từ phút thứ 4. Những con số thống kê của Yamal ở trận này gần như hoàn hảo, đúng với những gì người ta kỳ vọng ở ngôi sao mang áo số 10.

Hàng thủ Atletico nhiều phen rối loạn vì những pha xử lý cá nhân của Yamal. Ngay ở phút đầu tiên, Yamal rê bóng giữa vòng vây của 4 cầu thủ Atletico và dứt điểm. Phút 25, cú trivela ngoạn mục của tiền đạo sinh năm 2007 đưa Fermin Lopez vào thế đối mặt thủ môn nhưng cơ hội của Barca bị bỏ lỡ. Đến phút 65, Yamal bị vây ráp bởi 5 cầu thủ Atletico. Nhưng bằng thứ "ma thuật" nào đó, tài năng của Barca vẫn chuyền được cho Dani Olmo dứt điểm.

Barca đã thua nhưng Yamal là cầu thủ được chấm điểm tốt nhất trận này. Mundo Deportivo đã viết: "Đôi vai nhỏ bé của Yamal gánh lên mình niềm hy vọng của đội bóng đã có tuổi đời 128 năm. Và ở Yamal không có sự run sợ".

Khi trận đấu kết thúc, nhiều cầu thủ Barca gục xuống sân. Ngay cả "lão tướng" Robert Lewandowski cũng không còn giữ bình tĩnh và chỉ biết đứng sững trên sân. Khi đó Yamal tiến tới từng đồng đội để động viên tinh thần. Yamal kéo trung vệ Araujo dậy, sau đó an ủi Lewandowski. Những cầu thủ dưới 20 tuổi thường dễ sụp đổ và chịu tác động tâm lý nặng nề sau mỗi trận thua.

Nhưng Yamal thì khác. Thần đồng 18 tuổi vẫn giữ cái đầu lạnh và bình thản bước vào đường hầm sân Metropolitano.

Barca phải tự trách chính mình vì không vượt qua tứ kết Champions League. Trên sân khách, thầy trò HLV Hansi Flick sớm vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 24 phút. Toàn bộ lợi thế của Atletico đã bị xóa nhòa. Barca có lợi thế tâm lý để vượt lên dẫn ngược Atletico nhưng đội khách không làm được.

Pha bỏ lỡ của Fermin Lopez ở phút 25 gây tiếc nuối nhất đối với Barca. Yamal đã làm tất cả bằng cú trivela kiến tạo nhưng Lopez đánh đầu cận thành thất bại. Nếu đó là bàn thắng, Barca sẽ đánh gục ý chí của Atletico.

Đội khách chỉ tận dụng 2 trong 7 cơ hội rõ nét trên sân khách. Khi Lookman ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2, Atletico bừng tỉnh, đẩy Barca trở lại thế rượt đuổi tỷ số. Những pha xử lý của các cầu thủ Barca trong hiệp 2 trở nên nặng nề và không còn tận dụng tốt cơ hội như trước. Barca cầm bóng vẫn nhỉnh hơn, dao động từ 55-60% trong hiệp 2 nhưng số lần dứt điểm của 2 CLB tương đương. Cơ hội ghi bàn cũng chia đều cho Atletico và Barca.

Trước giờ bóng lăn, Yamal lấy cảm hứng từ siêu sao bóng rổ LeBron James để kỳ vọng vào màn lội ngược dòng của Barca. Tuyển thủ Tây Ban Nha nhắc lại cuộc lội ngược dòng kinh điển của Barca trước PSG ở vòng 1/8 Champions League 2016/17. Thế nhưng, sau 90 phút trên sân Metropolitano, chẳng có La Remontada 2.0 nào xảy ra cả. Barca thắng Atletico ở trận lượt về nhưng thua trong cả trận chiến.

Giấc mơ vô địch Champions League mùa này đã chấm dứt với Barca. HLV Hansi Flick lại bất lực khi đối đầu Diego Simeone ở trận đấu cúp sinh tử. Robert Lewandowski sẽ không thể hoàn thành giấc mơ cùng Barca chạm tới đỉnh cao châu Âu trước khi chia tay. Marcus Rashford sẽ chờ thêm ít nhất một mùa để chinh phục chiếc cúp tai voi đầu tiên trong sự nghiệp.

Frenkie de Jong, Pedri và nhiều ngôi sao khác của Barca vẫn phải chờ đợi. Với cá nhân Yamal, việc ngôi sao này dừng bước tại tứ kết Champions League là điều tiếc nuối. Song, Yamal còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân, trở lại Champions League ở phiên bản hoàn hảo hơn trong tương lai.