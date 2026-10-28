Lamine Yamal lên tiếng sau những ồn ào

Lamine Yamal có những chia sẻ đầu tiên sau lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026.

Sau khi trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế vì biểu cảm gây tranh cãi tại đêm trao giải Quả bóng vàng 2026, Lamine Yamal đã chính thức lên tiếng. Dù gửi lời chúc mừng chung tới các cá nhân đoạt giải, chân sút 19 tuổi của Barcelona vẫn tuyệt nhiên không nhắc đến cái tên Harry Kane.

Đêm trao giải lịch sử và thái độ gây tranh cãi

Chiến thắng của Harry Kane tại nhà hát London Palladium đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá xứ sở sương mù. Chân sút đang khoác áo Bayern Munich trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên đoạt Quả bóng vàng sau 25 năm, kể từ vinh quang của Michael Owen năm 2001. Kane đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký nhất là Lamine Yamal và Kylian Mbappe để chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất sự nghiệp.

Tuy nhiên, biểu cảm của Lamine Yamal lại gây sôt. Những thước phim ghi lại từ khán phòng cho thấy cả Yamal ngồi trầm ngâm khi Kane bước lên bục nhận giải. Dù lên tiếng chúc mừng các danh hiệu trong đêm trao giải, ngôi sao của Barcelona lại tránh xướng tên tân Quả bóng vàng.

"Sẽ đến lúc. Những điều tốt đẹp luôn cần thời gian và tôi hoàn toàn tin vào con đường mình đang xây dựng. Kông vội vã, đầy khao khát và giữ sự bình tâm rằng rồi một ngày thời của tôi sẽ tới. Xin chúc mừng những người chiến thắng. Giờ đây, toàn bộ sự tập trung của tôi lại dành cho mục tiêu tối thượng là cùng FC Barcelona giành chiến thắng", Yamal cho biết.

Tại buổi lễ, Yamal cũng được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (Kopa Trophy) – kỷ lục thiết lập lần thứ ba liên tiếp của anh. Khi được huyền thoại Thierry Henry hỏi khéo liệu đây có phải giải thưởng anh mong chờ nhất, Yamal giữ thái độ e ấp và cho rằng đồng đội Pau Cubarsi mới là người xứng đáng hơn với danh hiệu này.

Yamal giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Ảnh: Getty)

Bão dư luận và phản ứng từ người trong cuộc

Khác với thái độ kiềm chế của Yamal, người chú của anh – ông Abdul đã không ngần ngại dùng những lời lẽ gay gắt nhắm vào kết quả bầu chọn trên sóng truyền hình Cadena SER.

"Cháu tôi đã có một mùa giải phi thường và là cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện tại. Ai yêu bóng đá đẹp cũng sẽ đến sân vì Lamine chứ không phải vì Harry Kane. Lamine mới 19 tuổi, đã vô địch World Cup, La Liga lẫn Siêu cúp và sẽ còn giành ít nhất 5 Quả bóng vàng. Trong khi Kane đã ở chặng cuối sự nghiệp nhưng lại được ưu ái trao giải".

Cùng chung quan điểm hoài nghi, cựu danh thủ Real Madrid – Guti đã làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch của ban tổ chức khi phát biểu trên chương trình El Chiringuito. Guti cho rằng việc BTC dời địa điểm trao giải sang Anh đúng dịp kỷ niệm 70 năm chẳng khác nào một sự "dàn xếp" để một cầu thủ chủ nhà đăng quang, đồng thời dẫn chứng biểu cảm ngạc nhiên của Kane lúc nhận giải làm bằng chứng cho thấy chính tiền đạo này cũng không tin mình có thể vượt qua Yamal và Mbappe.

Trước những sóng gió dư luận, Ban tổ chức Quả bóng vàng lập tức lên tiếng bác bỏ mọi giả thuyết thiếu căn cứ. Trả lời truyền thông, Tổng biên tập tạp chí France Football, ông Vincent Garcia nhấn mạnh việc dời địa điểm sang Anh là quyết định ngoại lệ nhằm tôn vinh Sir Stanley Matthews – chủ nhân Quả bóng vàng đầu tiên trong lịch sử.

Về mặt chuyên môn, ông Garcia khẳng định cuộc đua năm nay diễn ra nghẹt thở tới những lá phiếu cuối cùng: "Khoảng cách điểm số giữa Harry Kane và Kylian Mbappe là vô cùng nhỏ, thậm chí còn suýt soát hơn con số 41 điểm giữa Rodri và Vinicius Jr năm 2024. Mbappe đã dẫn đầu trong phần lớn thời gian bình chọn, nhưng Kane đã lội ngược dòng ngoạn mục ở giai đoạn nước rút".

Thực tế, chiến thắng của Harry Kane hoàn toàn dựa trên nền tảng phong độ hủy diệt với 73 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải 2025-26. Anh không chỉ là đầu tàu đưa Bayern Munich thâu tóm Cú ăn ba quốc nội mà còn đeo băng đội trưởng dẫn dắt đội tuyển Anh giành vị trí thứ Ba tại kỳ World Cup vừa qua – một màn trình diễn đủ sức nặng để giành Quả bóng vàng.