Lamine Yamal khuấy đảo Gala Quả bóng vàng 2025: Đi cùng 20 người, hứa ăn mừng hoành tráng giữa lòng Paris

Đêm nay 22/9, giờ Paris (1h sáng ngày 23/9 (giờ Việt Nam), Gala trao giải Quả bóng vàng 2025 sẽ chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao bóng đá hàng đầu thế giới. Một trong những gương mặt được chú ý nhất chính là tài năng trẻ Lamine Yamal – người đang có cơ hội làm nên lịch sử ở tuổi 18.

Theo tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha, Yamal sẽ xuất hiện tại sự kiện cùng đoàn gần 20 người, trong đó phần lớn là người thân trong gia đình. Ngôi sao của Barcelona lựa chọn trang phục từ thương hiệu Dolce & Gabbana, hứa hẹn gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ. Đặc biệt, nếu được xướng tên cho danh hiệu cao quý, Yamal đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng ngay tại Paris.

Nếu giành QBV Yamal sẽ ăn mừng cực lớn

Cạnh tranh khốc liệt

Ứng viên lớn nhất bên cạnh Yamal chính là Ousmane Dembele – cầu thủ góp công lớn giúp PSG giành cú ăn ba danh giá gồm Champions League, Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp. Trong khi đó, Yamal nổi bật với phong độ chói sáng ở Barcelona, mang về cú ăn ba quốc nội nhưng lại dừng bước ở bán kết Champions League.

Chia sẻ trước thềm Gala, Yamal thẳng thắn: “Nếu giành Quả bóng vàng năm nay thì thật tuyệt vời, nhưng nếu chưa đến thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi muốn chinh phục danh hiệu này nhiều lần chứ không chỉ một lần duy nhất".