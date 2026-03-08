Lamine Yamal giúp Barcelona bay cao ở đỉnh bảng La Liga

Trong chuyến làm khách trên sân San Mamés, Barcelona hiểu rằng chỉ có giành trọn 3 điểm từ tay Bilbao mới giúp họ tiếp tục giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch. Real Madrid đã thu hẹp khoảng cách điểm số đáng kể với chính "La Blaugrana" bằng chiến thắng ở trận đấu sớm với Celta Vigo, tạo áp lực đáng kể lên đại kình địch.

Bóng lăn được khoảng 20 giây, Barcelona đã suýt mở tỉ số khi hậu vệ Joao Cancelo tung ra quả tạt khó chịu, bóng tìm đúng xà ngang khung thành Bilbao. Không lâu sau đó, Lamine Yamal phối hợp cùng Ferran Torres suýt khiến hậu vệ Andoni Gorosabel của Bilbao đưa bóng vào lưới nhà.

Pedri hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh trên sân của Barcelona

Phút 10, đội chủ sân San Mamés gặp tổn thất khi tiền vệ Unai Gomez dính chấn thương đầu gối và phải rời sân, nhường chỗ cho Robert Navarro. Sự gián đoạn này khiến Bilbao mất đi phần nào nhịp độ và Barcelona dần chiếm quyền kiểm soát.

Đội khách cầm bóng nhiều hơn với sự điều tiết của tiền vệ trẻ Marc Bernal ở tuyến giữa. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm vẫn không nhiều khi hàng thủ Bilbao với Dani Vivian và Aymeric Laporte thi đấu rất chắc chắn. Đội chủ nhà cũng có những cơ hội rõ rệt cho riêng mình khi Selton Sanchez thoát xuống đối mặt, nhưng thủ môn Joan Garcia đã kịp thời cứu thua cho Barcelona. Iñaki Williams đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thủ môn Joan Garcia là "người hùng" đích thực của đội khách

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục chủ động tấn công. Thủ môn Unai Simon phải vất vả cản phá cú sút của Marcus Rashford trước khi tiền đạo người Anh kiến tạo cho Pau Cubarsí đánh đầu chệch cột trong gang tấc.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 68 với khoảnh khắc tỏa sáng của Lamine Yamal. Nhận bóng bên ngoài vòng cấm, tài năng trẻ của Barcelona tung cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 19 của anh trong màu áo Barcelona mùa này, tính chung mọi mặt trận.

Lamine Yamal ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Những phút cuối, Bilbao dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua chốt chặn cuối được tạo ra bởi "người nhện" Joan Garcia phía Barcelona. Chiến thắng tại San Mames giúp Barcelona nối dài chuỗi trận bất bại trước Bilbao lên con số 6, đồng thời giữ vững ngôi đầu bảng La Liga với khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi mà đứng đầu là Real Madrid.