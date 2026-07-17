Lamine Yamal gây lo lắng

Tây Ban Nha "nín thở" vì Lamine Yamal trước thềm chung kết World Cup.

Yamal ngồi ngoài trong buổi tập của Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Đùi trái của Yamal được băng chặt (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Pedro cũng tập riêng (Ảnh: Getty)

Bên cạnh tổn thất mang tên Yamal, hành lang cánh phải của Tây Ban Nha cũng chịu tổn thất khi hậu vệ Pedro Porro buộc phải tập riêng. Cầu thủ vừa nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận bán kết đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng sau hơn 90 phút căng mình phong tỏa các mũi khoan hạng nặng của Pháp như Kylian Mbappe, Bradley Barcola hay Michael Olise.

Dù tình hình lực lượng có phần sứt mẻ, ban huấn luyện của HLV Luis de la Fuente vẫn bày tỏ thái độ lạc quan. Đội ngũ y tế của "La Roja" đang chạy đua với thời gian để giúp cả hai trụ cột sớm trở lại tập luyện bình thường trước trận chung kết diễn ra vào ngày 20/7 trên sân MetLife. Người hâm mộ xứ sở đấu bò lúc này đang vô cùng kỳ vọng Yamal kịp bình phục để tạo nên cuộc đối đầu thế kỷ với người đàn anh vĩ đại Lionel Messi bên phía Argentina.