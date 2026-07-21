Lamine Yamal đội vương miện, gây sốt với phong cách "quần tụt" nhảy tưng bừng ở lễ mừng công

Phong cách mặc "quần tụt" của Lamine Yamal gây tranh cãi.

Trở về từ hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha đã tạo nên một khoảnh khắc lịch sử khi được chào đón bởi biển người tại thủ đô Madrid. Theo ước tính, khoảng 2 triệu cổ động viên đã tràn xuống các đại lộ lớn và phủ kín quảng trường Cibeles để ăn mừng chiếc cúp vàng FIFA World Cup thứ hai trong lịch sử bóng đá quốc gia này.

Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, khoảnh khắc Lamine Yamal đội chiếc vương miện do CĐV gửi tặng ngay trên chiếc xe buýt mui trần đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Yamal đội vương miện đi diễu hành (Ảnh: LĐBĐ Tây Ban Nha)

Chàng thần đồng bóng đá xứ Bò tót, người vừa bước sang tuổi 19, xuất hiện đầy rạng rỡ và tự tin. Hình ảnh Yamal kiêu hãnh đội chiếc vương miện như một "lễ đăng quang" mang tính biểu tượng, đánh dấu sự khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của anh trong làng túc cầu thế giới sau một chiến dịch World Cup rực rỡ.

Tiếp đó, tại lễ mừng công. Yamal bước lên sân khấu lớn với phong cách mặc "quần tụt" trễ cạp đậm chất hip-hop đường phố. Bất chấp những tranh cãi từ một số cựu danh thủ về dáng vẻ ngông nghênh hay lối ăn mặc tự do, Yamal đã biến đó thành dấu ấn cá nhân không thể lẫn lộn. Trên sân khấu, anh cùng đồng đội thân thiết Nico Williams liên tục khuấy động bầu không khí bằng những điệu nhảy sôi động, quậy tưng bừng trước hàng triệu người hâm mộ.

Phong cách mặc quần tụt xuống của Yamal (Ảnh: Marca)

Cầu thủ này nhảy tưng bừng trên sân khấu (Ảnh: Marca)

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ở tuổi 19, Lamine Yamal đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ trẻ nhất thâu tóm cả hai danh hiệu cao quý nhất cấp đội tuyển quốc gia là UEFA EURO (2024) và FIFA World Cup (2026) chỉ trong vòng hai năm. Không dừng lại ở chức vô địch thế giới cùng Đội tuyển Tây Ban Nha, thần đồng thuộc biên chế Barcelona còn là cầu thủ dưới 20 tuổi đầu tiên thi đấu ở cả hai trận chung kết EURO lẫn World Cup.

Ở cấp độ câu lạc bộ, anh đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng với các chức vô địch La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời liên tiếp chinh phục danh hiệu Kupa Trophy (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới) và là cầu thủ trẻ nhất lịch sử nằm trong top ứng viên Quả bóng Vàng. Với kỹ thuật đi bóng thượng thừa cùng bản lĩnh vượt tuổi, Yamal đang thiết lập nên những cột mốc chưa từng có, khẳng định vị thế của một siêu sao thế giới khi sự nghiệp mới chỉ vừa bắt đầu.