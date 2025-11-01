Lamine Yamal dính chấn thương mãn tính, phải sống với những cơn đau suốt đời?

Theo tờ Sport, Yamal đã 3 lần gặp phải vấn đề ở vùng mu từ đầu mùa giải 2025/26. Dạng chấn thương của Yamal được gọi là pubalgia. Đây là hội chứng mãn tính gây đau ở vùng mu, rất khó điều trị và gần như không thể khỏi hoàn toàn.

Giải thích về tình trạng này, chuyên gia vật lý trị liệu Lluis Puig cho biết: "Trước hết, chúng ta phải nói rằng đau xương mu là sự thay đổi ở vùng mu, nơi mà các cơ khác nhau hội tụ.

Chúng tôi đã làm việc với loại chấn thương này ở nhiều cấp độ khác nhau, và chúng tôi không thể nói rằng cơn đau sẽ khỏi trong vòng 1 tháng. Không, mọi VĐV sẽ phải sống chung với nó. Chúng ta sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều trị để đảm bảo Yamal có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất".

Yamal thường xuyên bị chấn thương hành hạ

Puig cũng tiết lộ rằng chấn thương có thể do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, bao gồm cả tư thế vận động và một số cơ của Yamal đã thay đổi quá nhanh theo quá trình phát triển, khiến cơ và khung xương chưa kịp thích nghi. Thông thường, VĐV gặp vấn đề này sẽ phải sống chung cả đời, và phong độ khó đạt tối đa.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa chấn thương thể thao Ripoll tiết lộ thêm rằng chấn thương này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng chơi bóng của Yamal . "Đây là một chấn thương thực sự khó điều trị. Nó đặc trưng bởi cơn đau khiến khả năng di chuyển và sút bóng của cầu thủ giảm gần 50%, chính xác là những gì chúng ta đã thấy trong trận El Clasico", ông Ripoll giải thích. "Đó là cơn đau khiến cầu thủ không được phong độ tốt nhất và làm giảm đáng kể hiệu suất thi đấu."

Theo tờ Sport, sau khi làm việc với đội ngũ bác sĩ của Barcelona , Yamal quyết định chưa vội phẫu thuật. Anh sẽ theo dõi tình trạng của mình và nếu các triệu chứng không thuyên giảm trong vài tuần tới, ngôi sao Tây Ban Nha mới lên bàn mổ.