Lamine Yamal dính chấn thương không thể chữa khỏi giữa lúc chia tay bạn gái hơn 7 tuổi

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona đang đối mặt với một thử thách nghiêm trọng trong sự nghiệp khi được xác nhận mắc chứng pubalgia, dạng chấn thương vùng háng cực kỳ dai dẳng và khó điều trị dứt điểm.

Yamal đã phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ ở vùng cơ bụng dưới và háng trong nhiều tuần. Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, các bác sĩ xác định anh bị thoát vị thể thao, hay còn gọi là pubalgia, một chấn thương thường gặp ở những cầu thủ thi đấu cường độ cao, đặc biệt là người thường xuyên thực hiện các động tác xoay người và sút bóng mạnh.

Lamine Yamal dính chấn thương

Tiến sĩ Ripoll, chuyên gia y học thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, chia sẻ trên Cadena SER:

"Pubalgia không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nó chỉ có thể được kiểm soát bằng nghỉ ngơi, phục hồi và điều chỉnh vận động. Với trường hợp của Yamal, cậu ấy đang thi đấu chỉ với khoảng 50% khả năng thực sự của mình."

Thông tin này khiến người hâm mộ Barcelona không khỏi lo lắng. Ở tuổi 18, Yamal đang được xem là viên ngọc quý sáng nhất của bóng đá Tây Ban Nha, là niềm hy vọng lớn trong kế hoạch tái thiết của HLV Hansi Flick. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe hiện tại buộc đội ngũ y tế của Barca phải thiết lập một phác đồ riêng, bao gồm giảm tải khối lượng tập luyện, tập trung vào vật lý trị liệu và tăng cường các bài tập giãn cơ vùng chậu.

Nguồn tin từ Barca Blaugranes cho biết CLB đã nhận cảnh báo rằng "chấn thương này không thể hồi phục chỉ trong một tuần" và nếu không được kiểm soát kỹ, Yamal có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Có thể xem đây là giai đoạn khó khăn với Lamine Yamal, đặc biệt khi anh vừa trải qua chuyện tình cảm không mấy êm đẹp với Nicki Nicole.

