Lamine Yamal đáp trả cực gắt fan Saudi Arabia, hôn bạn gái hơn tuổi ngọt ngào sau lần đầu tiên ghi bàn ở World Cup

Lamine Yamal có phản ứng cực gắt sau trận Tây Ban Nha thắng 4-0 Saudi Arabia sáng ngày 22/6.

Tiền đạo Lamine Yamal chỉ mất đúng 10 phút để sút tung lưới Saudi Arabia trong trận Tây Ban Nha thắng 4-0. Đây cũng chính là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo trẻ này tại sân chơi World Cup.

Ngay sau khi ghi bàn, Yamal đã hướng thẳng về phía khán đài đối thủ. Bên cạnh vũ điệu ăn mừng đan tay tạo thành con số "304" quen thuộc (mã bưu chính của khu phố nghèo Rocafonda nơi anh lớn lên), tiền đạo 18 tuổi còn tinh nghịch đưa tay lên tai, một thông điệp ngầm đầy ngạo nghễ như muốn thách thức đám đông hãy tiếp tục hô vang tên mình.

Sự đáp trả chưa dừng lại ở đó. Sau khi trận đấu khép lại, Lamine Yamal tiếp tục "gây bão" trên mạng xã hội khi đăng tải lại đoạn video ghi cảnh các CĐV Saudi Arabia đang chế giễu mình trước trận với câu hỏi "Where is Yamal" (tạm dịch: Yamal ở đâu). Anh đính kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "I'm here" (Ta dịch: Tôi ở đây).

Yamal phản hồi CĐV Saudia Arabia (Ảnh: IG)

Hành động này ngay lập tức nhận được sự phấn khích lớn từ người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Ở tuổi 18, Yamal không chỉ cho thấy tài năng thiên bẩm mà còn bộc lộ bản lĩnh và cá tính cực kỳ mạnh mẽ.

Cầu thủ này còn gây chú ý với khoảnh khắc hôn bạn gái ăn mừng đầy ngọt ngào sau trận đấu. Cô nàng là Ines Garcia, 21 tuổi, là một người mẫu kiêm KOL nổi tiếng đến từ Seville, Tây Ban Nha, sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 330.000 người theo dõi. Cặp đôi vừa chính thức công khai mối quan hệ vào tháng trước. Để tiếp sức cho bạn trai tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người đẹp đã lặn lội sang Mỹ và xuất hiện trên khán đài với chiếc áo đấu của đội tuyển Tây Ban Nha in tên Yamal.

Yamal hôn bạn gái sau trận đấu (Ảnh: IG)

Cô nàng Ines Garcia mặc áo của Yamal trên khán đài (Ảnh: IG)