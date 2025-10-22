Trong chiến thắng ấn tượng 6-1 của Barcelona trước Olympiacos tại vòng bảng Champions League, Lamine Yamal không chỉ gây chú ý bởi pha lập công đẹp mắt mà còn khiến người hâm mộ thích thú với màn ăn mừng “đặc biệt” ngay trước mặt bạn gái Nicki Nicole.

Phút 52 của trận đấu, Yamal thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 4-1 cho Barca. Thay vì ăn mừng theo cách thông thường, tài năng trẻ 18 tuổi đưa hai tay lên đầu, tạo dáng như đội “vương miện”. Đây biểu tượng ăn mừng quen thuộc gắn liền với phong cách tự tin của "thần đồng bóng đá" Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý là ngay sau đó, Yamal hướng ánh mắt và nụ cười về phía khán đài, nơi ca sĩ người Argentina Nicki Nicole – bạn gái của anh đang theo dõi trận đấu.

Lamine Yamal ăn mừng kiểu đội vương miện quen thuộc

Bạn gái Lamine Yamal ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu

Lamine Yamal ăn mừng chỉ tay về phía khán đài có bạn gái ngồi

Khoảnh khắc Nicki Nicole nở nụ cười rạng rỡ khi máy quay hướng đến nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Hàng loạt bình luận khen ngợi sự đáng yêu của cặp đôi trẻ tuổi tràn ngập trên các nền tảng, khiến màn ăn mừng này trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của trận đấu.

Lamine Yamal và nữ ca sĩ, rapper người Argentina Nicki Nicole đang là cặp đôi trẻ được chú ý nhất làng bóng đá châu Âu. Cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ vào giữa năm 2025, sau khi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một lễ hội âm nhạc ở Barcelona. Dù chênh lệch tuổi tác gần 7 năm, họ vẫn được khen ngợi bởi sự ăn ý và đáng yêu. Nicki Nicole thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai, còn Yamal không ngần ngại thể hiện tình cảm với nàng.

Ở tuổi 18, không chỉ có tình yêu thăng hoa, Yamal còn đang tỏa sáng tại Champions League và thể hiện cá tính mạnh mẽ từng bước khẳng định vị thế của mình trong đội hình Barca.