Lamine Yamal chia tay bạn gái

Ngôi sao trẻ của Barcelona – Lamine Yamal mới đây đã chính thức xác nhận anh và nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole đã đường ai nấy đi, khép lại mối tình gây chú ý bậc nhất trong làng bóng đá và giải trí quốc tế.

Trong chia sẻ ngắn gọn trên mạng xã hội, Yamal nói rõ: "Chúng tôi chỉ đơn giản là chia tay, vậy thôi. Không hề có chuyện phản bội nào như nhiều người đồn đoán." Cầu thủ sinh năm 2007 cũng cho biết anh muốn tập trung vào sự nghiệp bóng đá, thay vì để đời tư chi phối phong độ thi đấu.

Lamine Yamal và bạn gái chia tay

Thông tin này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi mạng xã hội dậy sóng vì những tin đồn Yamal "phản bội" bạn gái để qua lại với một người mẫu khác. Cả hai nhân vật chính đều giữ im lặng trong suốt thời gian đầu, trước khi Yamal lên tiếng dập tắt tin đồn.

Nicki Nicole, sinh năm 2000, là ca sĩ nổi tiếng tại Argentina với hàng loạt bản hit đạt triệu lượt nghe. Cô từng được khen ngợi là người có ảnh hưởng tích cực đến Yamal, giúp anh trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những khác biệt về tuổi tác và công việc được cho là nguyên nhân khiến cả hai dần xa cách.

Trước đó, cặp đôi hẹn hò tháng 8/2025, từng nhiều lần công khai xuất hiện bên nhau tại các sự kiện âm nhạc và bóng đá, tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ. Vì vậy, thông tin chia tay khiến nhiều fan không khỏi tiếc nuối.