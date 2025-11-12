Lamine Yamal bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha: Chuyện gì đã xảy ra?

Yamal sẽ không góp mặt ở đội hình tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị đối đầu Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là thông báo được phát ra từ RFEF, sau khi đội ngũ y tế Tây Ban Nha phát hiện Yamal tự ý dùng thủ thuật xâm lấn bằng tần số để điều trị chấn thương.

RFEF bức xúc khi không được Barca thông báo cụ thể tình hình chấn thương của Yamal, chỉ nhận được khuyến cáo ngôi sao sinh năm 2007 cần được nghỉ ngơi khoảng một tuần. Cuối bài thông cáo, RFEF chúc Yamal hồi phục nhanh chóng.

Trong buổi họp báo gần đây, HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha tuyên bố Yamal đang đạt trạng thái thể lực và phong độ sung mãn. Tiền đạo 18 tuổi vừa ghi bàn ở trận Barca thắng Celta Vigo hôm 4-2. Song, Barca nghĩ khác về Yamal. Phía CLB đã làm việc với đội ngũ bác sĩ riêng nhằm lên phác đồ hồi phục chấn thương cho Yamal ở giai đoạn này.

Theo AS , RFEF và Barca đang mâu thuẫn gay gắt sau khi Yamal được thông báo rời đội tuyển. Chủ tịch RFEF, ông Rafael Louzan đã liên hệ với chủ tịch Barca Joan Laporta để xoa dịu tình hình.

Trước đó, HLV Hansi Flick lên tiếng tố đội tuyển Tây Ban Nha đang làm bất chấp với Yamal. Thuyền trưởng Barca nói: "Đội tuyển đã cho cậu ấy dùng thuốc giảm đau, vẫn chơi 79 phút ở trận đầu tiên và 72 phút cho trận tiếp theo (đợt tập trung tháng 9 - PV). Họ không hề quan tâm đến cầu thủ. Tây Ban Nha đang có những cầu thủ tuyệt vời và đội tuyển cần chăm sóc họ".

Làng bóng đá Tây Ban Nha đã sốc sau thông tin Yamal dính chấn thương xương mu mạn tính và sẽ không bao giờ chữa khỏi. Barca đã trấn an CĐV, tuyên bố lên kế hoạch chi tiết để giúp Yamal duy trì thể trạng lâu dài và chơi bóng với phong độ cao nhất.

Thời gian gần đây, Yamal gây ồn ào vì chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Nicki Nicole. Mới nhất, Yamal và bạn gái được cho đã chia tay. CĐV bắt đầu lo ngại Yamal xao nhãng, dễ đi vào vết xe đổ của nhiều thần đồng bóng đá khác vì các câu chuyện bên lề sân cỏ. Song, Yamal tuyên bố anh vẫn sẽ là phiên bản tốt nhất trên sân cỏ trong thời gian tới.