Làm nên lịch sử trước Thái Lan, sao Việt Nam tiết lộ bí quyết

Dưới áp lực và những khó khăn trong hai set đầu tiên, tuyển bóng chuyền Việt Nam đã tìm ra đấu pháp và chiến thuật hợp lý để lội ngược dòng ngoạn mục. Bích Tuyền, một trong những ngôi sao sáng nhất của đội, cho biết:

"Thái Lan đã chủ động gây khó khăn cho chúng tôi từ những cú giao bóng tấn công. Trong hai set đầu, chúng tôi không khỏi bị choáng ngợp và mắc khá nhiều lỗi. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và điều chỉnh kịp thời từ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, chúng tôi đã dần khắc phục khâu phòng thủ, nâng cao khả năng bắt bước một và phát huy tối đa sức mạnh ở hàng tấn công để giành chiến thắng."

(Ảnh: Trung Kiên)

Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng giành chức vô địch mà còn mang lại cho Bích Tuyền hai danh hiệu cá nhân uy tín là "Đối chuyền xuất sắc nhất" và "VĐV xuất sắc toàn diện." Tay đập sinh năm 2000 ghi được 45 điểm, dẫn đầu danh sách ghi điểm của đội trong trận đấu này.

Ngoài Bích Tuyền, một số vận động viên khác cũng đã có những đóng góp nổi bật. Vi Thị Như Quỳnh được bình chọn là "Chủ công xuất sắc nhất" cùng với đối thủ Chatchuon Moksri của Thái Lan, trong khi Trần Thị Bích Thủy nhận giải "Phụ công xuất sắc nhất." Giải thưởng "Libero xuất sắc nhất" được trao cho Jazareno từ Philippines và "Chuyền hai xuất sắc nhất" thuộc về Pornpun của Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thể thao nước nhà, chứng minh rằng với nỗ lực và quyết tâm, họ có khả năng vượt qua mọi thách thức để đạt được thành công.