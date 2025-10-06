Làm mới tuyến giữa tuyển Việt Nam

Trong danh sách 24 cầu thủ được triệu tập lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi 9 tiền vệ. Trong đó, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Phi Hoàng được đôn lên từ tuyển U23 Việt Nam.

Cơ hội cho cầu thủ trẻ

Tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Quang Hải lỡ hẹn đợt tập trung này vì chấn thương. Trước đó, anh đã vắng mặt trong 3 trận đấu của CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á, bên cạnh việc không thể góp mặt trong đợt tập trung cùng đội tuyển vào tháng 9-2025.

Quang Hải cùng Hoàng Đức là 2 "nhạc trưởng" hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay, luôn được ưu tiên lựa chọn ở vị trí tiền vệ giữa của đội tuyển trong nhiều năm qua. Quang Hải rút tên trước ngày hội quân của tuyển quốc gia song HLV Kim Sang-sik vẫn quyết định không triệu tập bổ sung cầu thủ mới.

Tuyển Việt Nam cần giải “bài toán” tuyến giữa trước trận tiếp đón Nepal. Ảnh: QUỐC AN

Với dàn tiền vệ hùng hậu đang có, ông Kim tự tin sẽ tìm được phương án thay thế vị trí Quang Hải trong 2 lượt trận tiếp đón tuyển Nepal thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trong nhóm tài năng trẻ được lên tuyển lần này, Xuân Bắc, Văn Khang hay Thanh Nhàn, Đình Bắc đều có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ tấn công.

Tuy sở trường là tấn công biên song các cầu thủ này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được HLV tuyển U23 quốc gia lẫn CLB chủ quản xếp thi đấu bó vào trung lộ.

Đáng chú ý, Văn Khang, Thanh Nhàn, Xuân Bắc và Đình Bắc không chỉ dứt điểm đa dạng, hiểm hóc mà còn mạnh trong khâu tranh chấp bóng, kiến thiết nhạy bén.

Tuyển Việt Nam hội quân tại TP HCM từ hôm 4-10 và có 5 ngày tập luyện trước khi bước vào trận lượt đi gặp Nepal lúc 19 giờ 30 phút ngày 9-10.

Việc Quang Hải vắng mặt vì chấn thương cũng vô tình mở ra cơ hội cho các đàn em được thể hiện tài năng, trình diễn ở giải đấu hàng đầu châu lục sắp tới.

Làm mới tuyến giữa

Trong danh sách các tuyển thủ lần này, giới chuyên gia dự đoán hàng thủ và hàng công tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều xáo trộn so với trận làm khách trên sân Malaysia hồi tháng 6. HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin tưởng sử dụng các cầu thủ kỳ cựu, đẳng cấp cao và nhiều năm khoác áo tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, hàng tiền vệ sẽ là nơi được nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm nhân tố mới. Thi đấu với Nepal - đối thủ có trình độ chuyên môn yếu hơn rất nhiều - là dịp giúp Ban Huấn luyện tuyển Việt Nam tìm phương án hoàn thiện tuyến giữa.

Ở vị trí trung tâm, Nguyễn Hoàng Đức là cầu nối giữa các tuyến nhờ kỹ thuật cá nhân tốt, biết điều tiết nhịp độ hợp lý và nhãn quan đọc trận đấu nhạy bén. Tuy nhiên, để tìm được cầu thủ ăn ý với Hoàng Đức ở tuyến giữa là điều không dễ.

Trong màu áo Ninh Bình FC, Đức Chiến và Hoàng Đức luôn có sự hỗ trợ, bọc lót tốt cho nhau, trở thành bộ đôi tiền vệ đạt hiệu quả cao nhất sau 6 vòng đấu V-League. Tương tự, Khuất Văn Khang cũng từng là đồng đội thân thuộc, hợp ý, am hiểu lối chơi của Hoàng Đức trong thời điểm cả hai khoác áo CLB Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, Văn Khang và Hoàng Đức đều có thiên hướng thi đấu tấn công nên rất dễ giẫm chân nhau nếu cùng được bố trí đá tiền vệ giữa.

Hoàng Đức chỉ có thể phát huy tối đa năng lực nếu được giảm áp lực lùi về phòng thủ. Tiền vệ sinh năm 1998 này giỏi thoát pressing, di chuyển linh hoạt song không mạnh khi tranh chấp bóng hoặc hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Vì vậy, việc bố trí một tiền vệ giàu thể lực, có khả năng càn quét, thu hồi bóng hiệu quả như Lê Phạm Thành Long, Đức Chiến… sát cánh cùng Hoàng Đức sẽ tăng hiệu quả trong khả năng vận hành chiến thuật của tuyển Việt Nam.