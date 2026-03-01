Lại Lý Huynh tiết lộ bí quyết vào chung kết giải cờ tướng hàng đầu Trung Quốc

Ngày 28/2, Giải cờ tướng vô địch Ngũ Dương Bôi lần thứ 32 chứng kiến một cột mốc lịch sử khi kỳ thủ Việt Nam Lại Lý Huynh xuất sắc giành quyền vào chung kết, trở thành suất đặc cách (wild card) đầu tiên trong lịch sử giải đấu đỉnh cao này góp mặt và tiến vào trận tranh chức vô địch.

Là nhà vô địch cá nhân nam Giải vô địch cờ tướng thế giới năm ngoái, Lại Lý Huynh nhận được nhiều sự quan tâm của giới cờ tướng Trung Quốc. Anh lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh, thể hiện thực lực ấn tượng. Ngay sau trận đấu, Lại Lý Huynh đã trả lời phỏng vấn độc quyền của Dương Thành Vãn Báo (Yangcheng Evening News), chia sẻ về cảm xúc khi thi đấu, hành trình trưởng thành trong sự nghiệp và kỳ vọng trước trận chung kết sắp tới.

- Là người chơi ngoại binh đầu tiên trong lịch sử “Ngũ Dương Bôi” lọt vào chung kết, cảm xúc lớn nhất của anh lúc này là gì? Trước giải anh có nghĩ mình có thể đi xa đến vậy không?

Được thi đấu cùng với nhiều kỳ thủ cờ tướng nổi tiếng của Trung Quốc, bản thân tôi đã rất vui rồi. Thành thật mà nói, khi mới bắt đầu tham gia, tôi hoàn toàn không nghĩ mình có thể đi đến bước này, thậm chí không ngờ mình có thể vượt qua được lịch thi đấu ngày hôm qua. Hôm nay được vào chung kết, trong lòng ngoài sự phấn khích còn cảm thấy mình rất may mắn, niềm vui này khó mà diễn tả bằng lời.

Lại Lý Huynh đã lọt vào chung kết Ngũ Dương Bôi 2026

- Trong 2 ngày thi đấu vừa qua, khoảnh khắc nào khiến anh khó quên nhất?

Khoảnh khắc khó quên nhất là ván cuối cùng ngày hôm qua (thi đấu với Triệu Phàn Vĩ), khi tôi giành chiến thắng. Lúc đó mọi người đều rất vui mừng cho tôi. Dĩ nhiên, việc thắng trận để vào chung kết khiến tôi lại cảm nhận được sự hỗ trợ của may mắn.

- Lần này đứng trên sân khấu “Ngũ Dương Bôi”, tâm trạng tham gia của anh có gì khác so với trước đây? Hình thức “xướng quải kỳ” tại chỗ (kỳ thủ vừa đánh thì có người dẫn chương trình hô nước đánh, người cầm cờ di chuyển theo các nước đánh trên bàn cờ lớn) mang lại cảm giác đặc biệt như thế nào đối với anh?

Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu trên một sân khấu có nhiều khán giả theo dõi suốt quá trình, cảm giác vừa căng thẳng vừa phấn khích thực sự khó tả. Về hình thức “xướng quải kỳ”, trước đây tôi đã chú ý và luôn mong chờ có cơ hội được lên sân khấu như vậy để thi đấu. Lần này cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện của mình.

- Anh bắt đầu tiếp xúc với cờ tướng như thế nào? Từ một kỳ thủ thiếu niên đến nhà vô địch thế giới, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh là gì?

Hồi nhỏ tôi thường xem bố chơi cờ, ngày nào cũng ngồi bên cạnh nhìn, nhìn mãi rồi dần thích thú, sau đó mới bắt đầu học cờ chính thức. Trước đây ở Việt Nam, số người chơi cờ và quan tâm đến cờ tướng không nhiều, thiếu môi trường giao lưu học hỏi. Lúc đó tôi tự mình chạy khắp nơi tìm cơ hội học tập, hoàn toàn dựa vào tự mày mò nghiên cứu và kiên trì, đây là một giai đoạn rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi.

Sau này có cơ hội đến Trung Quốc, tiếp xúc với môi trường cờ tướng trình độ cao hơn, sự hiểu biết về cờ tướng của tôi cũng tiến bộ thêm một bước.

Hình thức "xướng quải kỳ" ở Ngũ Dương Bôi 2026

- Trước đây anh từng thi đấu ở giải Giáp cấp Liên Tái ở Trung Quốc, trải nghiệm này đã mang lại thay đổi gì cho anh?

Giáp cấp Liên Tái đã cho tôi cơ hội học hỏi vô cùng quý giá. Tôi có thể vừa thi đấu, vừa quan sát và học hỏi đường đi nước bước cùng kỹ thuật của các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc, thu hoạch thực sự rất lớn.

- Năm ngoái sau khi vô địch thế giới, cờ tướng ở Việt Nam đã dấy lên “cơn sốt”. Hiện tại tình hình phát triển cờ tướng ở Việt Nam như thế nào?

Kể từ sau khi vô địch thế giới, số người quan tâm đến cờ tướng ở Việt Nam ngày càng nhiều, số người bắt đầu chơi cờ và yêu thích cờ tướng cũng tăng rõ rệt, không khí phát triển tổng thể ngày càng tốt hơn.

Ngũ Dương Bôi thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc

- Giải “Ngũ Dương Bôi” có lịch thi đấu dày đặc, áp lực rất lớn, anh có bí quyết giảm áp lực nhỏ nào không?

Tôi thực sự chịu áp lực rất lớn, hoàn toàn không ngờ mình có thể đi đến bước này. Đối mặt với áp lực, tôi luôn giữ thái độ tích cực, cố gắng hết sức trong mỗi ván đấu, không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này cảm ơn ban tổ chức và tất cả những người ủng hộ tôi, đã tạo điều kiện để tôi đến đây tham gia thi đấu.

- Chung kết sắp tới rồi, anh có mục tiêu gì cho trận đấu này?

Đã đi đến bước này, ở trận chung kết, tôi hy vọng có thể đạt được thành tích tốt, đoạt được giải thưởng.