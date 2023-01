Lạ lùng thủ môn giành giải... Chiếc giày vàng!

" Chiếc giày vàng ", như tên gọi, là phần thưởng cao quý mà hầu hết các sự kiện bóng đá hoặc các giải vô địch quốc gia trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Tuy vậy, vẫn có ngoại lệ khi Giải Vô địch bóng đá chuyên nghiệp Bỉ (First Division A) lại trao giải thưởng này cho cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu trong năm dương lịch.

Simon Mignolet

Đó là lý do thủ môn Simon Mignolet của Club Brugge lần đầu tiên trở thành chủ nhân danh hiệu cao quý này của làng cầu Bỉ năm 2022. Cựu thủ thành Liverpool là nhân tố quan trọng trong chiến tích vô địch First Division A mùa thứ ba liên tiếp của Club Brugge, đồng nghĩa với việc đội bóng này được tham dự vòng bảng Champions League liên tục 3 mùa.



Thủ môn Simon Mignolet nhận giải thưởng... "Chiếc giày vàng"

Đội bóng có biệt danh "The Black and Blues" - hiện do Scott Parker, cựu HLV Fulham và Bournemouth, dẫn dắt - chỉ xếp thứ nhì sau Union SG ở giai đoạn đầu nhưng thắng 4 và hòa 2 trong 6 trận play-off để lên ngôi vô địch toàn mùa giải 2022. Trong 6 trận này, Mignolet chỉ để thủng lưới 2 bàn.



Tại vòng bảng Champions League, Club Brugge thậm chí còn xếp thứ nhì ở bảng đấu gồm nhiều đội bóng lừng danh như Bayer Leverkusen, Porto và Atletico Madrid, lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội cũng như sẵn sàng đua tài cùng Benfica (Bồ Đào Nha) để tranh vé vào tứ kết khi giải đấu này trở lại vào trung tuần tháng 2-2023.

Simon Mignolet vẫn giữ được phong độ đỉnh cao ở Club Brugge và tuyển Bỉ

Ở giải thưởng "Chiếc giày vàng Bỉ 2022", Simon Mignolet đã vượt qua tiền vệ Casper Nielsen (Union SG) và tiền đạo Mike Ndayishimiye (Genk) để trở thành người chiến thắng. Simon Mignolet là thủ môn đầu tiên giành được giải thưởng này kể từ năm 1989, sau trường hợp của "người nhện" huyền thoại Michel Preud’homme.



Simon Mignolet hạnh phúc với danh hiệu cao quý nhất làng cầu Bỉ

Đương kim vô địch Club Brugge mùa này đang xếp vị trí thứ 6, kém đội dẫn đầu Genk đến 18 điểm và đã đá nhiều hơn 1 trận. Cựu thủ môn của Liverpool dù vậy vẫn chơi rất ấn tượng với việc giữ sạch lưới đến 13 trận sau 31 lần ra sân trên mọi mặt trận.



Trước đó, trong mùa giải 2020-2021, Simon Mignolet được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất của Champions League và UEFA Nations League.