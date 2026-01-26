"Lá chắn thép" U23 Việt Nam giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp khiến netizen đồng loạt khen "đỉnh"!

Ở U23 Việt Nam, người hâm mộ nhìn thấy Nguyễn Nhật Minh như một trung vệ chơi bóng bằng sự điềm tĩnh và kỷ luật hiếm có. Nhưng phía sau hình ảnh lặng lẽ nơi hàng phòng ngự ấy là một câu chuyện dài về nghị lực, tri thức và hành trình đi lên từ những ngày bị từ chối ngay từ vạch xuất phát.

Nhật Minh là lá chắn thép vững vàng của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2026 (Ảnh: FBNV)

Năm 11 tuổi, Nguyễn Nhật Minh từng bị loại khỏi Học viện Hoàng Anh Gia Lai vì không đạt tiêu chuẩn về thể hình và thể lực. Trên chuyến xe khách kéo dài gần 25 tiếng từ Gia Lai trở về Hải Phòng, cậu bé khi ấy đã khóc nức nở. Bố của Minh vẫn nhớ rất rõ hình ảnh con trai nhỏ, lê đôi dép nặng nề theo bố mỗi chặng dừng xe, đôi mắt đỏ hoe vì thất vọng. Sau buổi kiểm tra, HLV Guillaume Graechen (thầy Giôm) thẳng thắn nhận xét Minh có tư duy bóng đá nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về thể chất, thể lực lẫn kỹ thuật, đồng thời khuyên gia đình cho cậu trở về để phấn đấu thêm.

Nhật Minh chụp ảnh cùng thầy Giôm ngay khi trở về từ U23 châu Á 2026 (Ảnh: FBNV)

Không oán trách số phận, cũng không bỏ cuộc, Nhật Minh chọn bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất. Cậu trở về quê nhà, tự rèn mình bằng kỷ luật thép, từ những buổi tập xà đơn trong góc sân nhỏ đến lịch sinh hoạt nghiêm ngặt mỗi ngày. Sự kiên trì ấy dần giúp Minh lột xác cả về thể chất lẫn tư duy. Chỉ một năm sau, cậu quay trở lại Hoàng Anh Gia Lai với diện mạo hoàn toàn khác và chính thức bước vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhật Minh trong những ngày mới ăn tập ở HAGL (Ảnh: FBNV)

Trong môi trường đào tạo khắc nghiệt, Nguyễn Nhật Minh không chỉ gây ấn tượng bởi lối chơi chắc chắn, khả năng đọc tình huống tốt mà còn nổi bật nhờ nền tảng học vấn và ý thức tự hoàn thiện bản thân. Trung vệ sinh năm 2003 có thể giao tiếp tốt bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp - điều hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ Việt Nam. Chính nền tảng tri thức ấy giúp Minh chơi bóng thông minh, bình tĩnh và phù hợp với hình mẫu cầu thủ Gen Z hiện đại: có tư duy, có văn hóa và có bản lĩnh.

Nhật Minh giỏi 2 ngoại ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp (Ảnh: FBNV)

Nhật Minh lần lượt khoác áo U16, U18, U19 Việt Nam, thường xuyên đá chính tại các giải trẻ trong nước và quốc tế. Với chiều cao 1m78, nặng 67kg, anh được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng của thế hệ 2003. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của Minh chưa bao giờ bằng phẳng. Có giai đoạn, anh không tìm được chỗ đứng tại CLB quê hương, buộc phải xuống chơi ở hạng Nhất trong màu áo CLB Long An. Chính môi trường khắc nghiệt, đầy va chạm và áp lực ấy đã tôi luyện nên một trung vệ lì lợm, điềm tĩnh và trưởng thành hơn qua từng trận đấu.

Đến VCK U23 châu Á 2026, hành trình "chân đất đi lên" của Nguyễn Nhật Minh cuối cùng cũng cho trái ngọt. Anh trở thành điểm tựa nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam, thi đấu bền bỉ, kỷ luật và hiệu quả. Trong 3 trung vệ, Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức nhận thẻ đỏ, Nhật Minh gần như không mắc sai lầm, góp phần quan trọng vào sự chắc chắn của toàn đội và được xem là một trong những "chiến binh bền bỉ" nhất giải.

Từ cậu bé từng bị gạt ra ngoài vì "chưa đủ chuẩn", Nhật Minh hôm nay là một trung vệ hiện đại, lạnh đầu, vững chân và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn trong màu áo U23 Việt Nam. Bố anh từng dặn: "Con từ chân đất đi lên, hãy giữ đôi chân trên mặt đất". Và chính sự khiêm nhường ấy đang giúp Nguyễn Nhật Minh tiếp tục tiến về phía trước, âm thầm nhưng đầy bản lĩnh, trong hành trình chinh phục những cột mốc mới cùng U23 Việt Nam



