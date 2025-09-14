‘Lá chắn thép’ mới nơi hàng thủ U23 Việt Nam

Phạm Lý Đức hứa hẹn sẽ thành chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ các ĐTQG

Phút 20 trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Campuchia ở giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (Indonesia), khán đài các CĐV Việt Nam như nổ tung sau pha đánh đầu dũng mãnh phá lưới đối thủ của Phạm Lý Đức. Trước đó, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước chiến thuật phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, nhưng U23 Việt Nam không phải chờ lâu. Đến phút 35, từ pha đá phạt góc của Khuất Văn Khang, Lý Đức bật cao đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ thành Reth Ly Heng không thể cản phá.

U23 Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ tiềm năng nhờ quá trình chuẩn bị lực lượng lâu dài

Bàn thắng của Lý Đức đã mở ra chiến thắng cho U23 Việt Nam trên con đường tiến tới chức vô địch. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lần lượt qua các rào cản, với chiến thắng cuối cùng trước chủ nhà U23 Indonesia.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam đăng quang giải U23 Đông Nam Á. Chiến công in đậm dấu ấn của những gương mặt trẻ như Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Công Phương và cả Phạm Lý Đức.

Lá chắn thép mới nơi hàng thủ

Tại Vòng loại U23 châu Á 2023 vừa diễn ra tại Phú Thọ, U23 Việt Nam tiếp tục chơi ổn định và toàn thắng cả 3 trận để đoạt vé tham dự VCK. Phạm Lý Đức tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin dùng, và vẫn thể hiện “duyên” khi tham gia tấn công cùng các đồng đội.

Anh chính là người đánh đầu kiến tạo ngược để Viktor Lê ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh, tạo bước đệm thuận lợi cho hành trình sau đó.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82, Phạm Lý Đức trưởng thành từ Học viện đào tạo Nutifood. Bên cạnh Lý Đức, Học viện Nutifood cũng là nơi đào tạo nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam, gần nhất là Nguyễn Quốc Việt và Nhật Minh, đều được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Chơi năng động, quyết đoán và đặc biệt giỏi không chiến giúp Lý Đức ngày càng chiếm được niềm tin từ HLV Kim Sang-sik. Ông từng tạo cơ hội để anh ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Malaysia ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Phạm Lý Đức có tố chất để trở thành “lá chắn thép” mới của bóng đá Việt Nam, vốn từng sản sinh ra nhiều trung vệ xuất sắc.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn cho biết để có được đội U23 Việt Nam đồng đều như hiện nay, Việt Nam đã phải trải qua quá trình chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng, đầu tư tập huấn nước ngoài và thi đấu nhiều giải quốc tế. Bên cạnh việc hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, giải đấu tại Phú Thọ đầu tháng 9 này là dịp để U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm.