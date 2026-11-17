Từng thiếu tự tin trước đối thủ mạnh, các cầu thủ U17 Việt Nam giờ đây đã biết tin vào khả năng của mình. Trước thềm FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland vui mừng trước sự trưởng thành của học trò và hy vọng họ sẽ thể hiện bản lĩnh tại sân chơi thế giới.

Khi các cầu thủ trẻ biết tin vào mình

Điều khiến HLV Cristiano Roland hài lòng nhất trước ngày U17 Việt Nam ra mắt World Cup không hẳn là những chiến thắng hay sự tiến bộ về chuyên môn. Ông nhận thấy các học trò đã thay đổi cách nghĩ về bản thân, nhất là khi phải đối đầu những đội bóng mạnh hơn.

“Tài năng thì luôn có, nhưng trước đây chúng tôi sợ gặp những đối thủ mạnh và thiếu tự tin”, HLV Roland chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với FIFA.

Đó cũng là điều HLV Roland kiên trì thay đổi trong quá trình làm việc cùng đội tuyển. Ông muốn học trò đủ bản lĩnh để chơi thứ bóng đá đã được rèn luyện, thay vì chỉ nghĩ đến việc chống đỡ trước đối thủ mạnh.

Giờ đây, ông cảm nhận được sự khác biệt. Các cầu thủ bình tĩnh hơn khi chịu sức ép, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và mạnh dạn thể hiện khả năng. Quan trọng hơn, họ không còn dễ dàng đánh mất niềm tin khi trận đấu diễn ra bất lợi.

“Các cầu thủ đã học được cách tin tưởng vào bản thân. Họ có thể giữ bình tĩnh dưới áp lực và chơi đúng phong cách của mình. Đó là yếu tố then chốt giúp chúng tôi đạt được cột mốc lịch sử”, HLV Roland bày tỏ.

Sự thay đổi ấy góp phần đưa U17 Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup. Tại Giải U17 châu Á 2026, đội bóng vượt qua vòng bảng, trong đó có chiến thắng 3-2 trước UAE để giành vé đến Qatar. Một thành tích đáng nhớ với lứa cầu thủ còn rất trẻ, khi phần lớn mới bắt đầu làm quen với những cuộc cạnh tranh quốc tế khắc nghiệt.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã trưởng thành hơn và sẵn sàng cho cuộc chơi lớn U17 World Cup. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, HLV Roland hiểu rằng thành công ở châu Á chưa bảo đảm điều gì khi bước ra thế giới. “Bóng đá châu Á đã tiến bộ rất nhiều, có những đội đủ sức cạnh tranh ở trình độ cao. Nhưng World Cup lại là câu chuyện khác”, ông nhìn nhận.

HLV Roland yêu cầu các học trò chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng thể lực, nâng cao khả năng tổ chức phòng ngự lẫn tấn công và xử lý bóng nhanh hơn. Ông không muốn U17 Việt Nam vì lo ngại sức mạnh đối thủ mà từ bỏ những ưu điểm đã giúp đội giành vé dự World Cup.

Mong một lần mở đường cho nhiều thế hệ

Với HLV Cristiano Roland, việc cùng U17 Việt Nam góp mặt tại World Cup là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Nhưng niềm vui của ông còn đến từ những người trực tiếp làm nên thành tích ấy.

“Đây là khoảnh khắc rất quan trọng với tôi, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhưng điều ý nghĩa hơn là được thấy thành tích này có giá trị thế nào với các cầu thủ, gia đình họ và người hâm mộ”, ông chia sẻ.

Với những cầu thủ đang ở tuổi 16, 17, World Cup từng là sân chơi chỉ có thể theo dõi qua truyền hình. Giờ đây, họ chuẩn bị trực tiếp đối đầu những tài năng trẻ đến từ các nền bóng đá hàng đầu. Đó là trải nghiệm hiếm có, đồng thời đặt ra thử thách lớn về tâm lý và chuyên môn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp đã đến thăm, động viên thầy trò HLV Cristiano Roland đang tập huấn tại Doha. Ảnh: VFF

Những ngày chuẩn bị tại Qatar, U17 Việt Nam vẫn miệt mài hoàn thiện đội hình, chiến thuật. Trước đó, đội trải qua các chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và UAE, gặp những đối thủ có thể hình, tốc độ và lối chơi khác nhau, với trận giao hữu giúp ban huấn luyện nhìn rõ hơn những điều cần cải thiện.

HLV Roland muốn các học trò chơi nhanh hơn, quyết đoán hơn nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Ông hiểu U17 Việt Nam khó cạnh tranh bằng sức mạnh thể chất trước mọi đối thủ. Vì vậy, sự linh hoạt, kỹ thuật và khả năng phối hợp phải được phát huy đúng lúc.

“Mục tiêu là giữ được bản sắc của đội bóng nhưng nâng lên một trình độ cao hơn”, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh và đòi hỏi các học trò phải nỗ lực đến những phút cuối cùng.

Hơn thế, ông không muốn hành trình tại Qatar chỉ dừng lại ở việc góp mặt cho đủ một giải đấu. Nhà cầm quân người Brazil kỳ vọng một đội tuyển trẻ đạt thành tích lịch sử, sẽ tác động tích cực có thể lan rộng đến cả hệ thống bóng đá. Những tài năng mới sẽ có thêm động lực, còn công tác đào tạo cũng cần được cải thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

“Chúng tôi muốn mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành gương mặt quen thuộc tại những giải đấu quốc tế lớn trong tương lai”, HLV Roland bày tỏ.

U17 Việt Nam sắp sửa bước vào hành trình lớn ở cúp thế giới

3 thử thách chờ U17 Việt Nam tại World Cup

Tại FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ra quân gặp Bỉ lúc 20 giờ ngày 20-11, tiếp đó đối đầu New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23-11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Mali lúc 20 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam).

Với 48 đội tham dự, giải đấu chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp. Lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới, U17 Việt Nam đứng trước những thử thách lớn, nhưng cũng có cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm và khẳng định sự tiến bộ của bóng đá trẻ nước nhà.