Kỳ tích đôi vợ chồng kỳ thủ vô địch SEA Games

Câu chuyện ba chị em tuyển thủ họ Nguyễn cùng giành huy chương vàng SEA Games 33 chỉ cách nhau vài giờ đã truyền tải nguồn cảm hứng mãnh liệt, lan tỏa cả cộng đồng võ vật Việt. Việc đôi vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên sau đó giữ vai trò chủ chốt trong chiến thắng cao nhất ở các nội dung đồng đội cờ vua đánh nhanh nam và nữ có ý nghĩa rất lớn trên bảng tổng sắp huy chương.

Thảo Nguyên và Trường Sơn ở trận chung kết cờ nhanh đồng đội SEA Games 33

Hai tấm huy chương vàng thứ 79 và 80 từ cờ vua gần như đảm bảo việc Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu thành tích đề ra trước ngày lên đường. Chắc chắn không hề quá lời khi cho rằng cột mốc 80 HCV của Việt Nam đã đánh sập mọi nỗ lực bám đuổi từ các đoàn Malaysia hay Singapore, góp phần quan trọng giúp Đoàn Thể thao Việt Nam ung dung tiến bước trong toàn bộ chặng hành trình còn lại của đại hội.

Vợ chồng kỳ thủ khẳng định đẳng cấp

Ở nội dung cờ nhanh đồng đội nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu ổn định tại bàn đấu chủ lực, góp phần quan trọng giúp tuyển Việt Nam giành HCV. Với kinh nghiệm dày dạn qua nhiều kỳ World Cup, Olympiad và SEA Games, đại kiện tướng sinh năm 1990 tiếp tục thể hiện vai trò điểm tựa chuyên môn của đội.

Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên cùng tuyển nữ thi đấu hiệu quả để mang về tấm HCV ở nội dung đồng đội. Nữ kỳ thủ nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm vận động viên có hiệu suất ghi điểm cao của đội tuyển nữ Việt Nam.

Hai tấm HCV ở hai đội hình khác nhau nhưng cùng đến trong một kỳ đại hội đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho cờ vua Việt Nam tại SEA Games 33.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Nguyễn Ngọc Trường Sơn từ lâu được xem là một trong những đại kiện tướng có phong độ ổn định nhất của cờ vua Việt Nam. Anh nổi lên từ rất sớm trong nhóm tài năng trẻ của làng cờ châu Á, sở hữu lối chơi chắc chắn, tư duy chiến lược tốt và khả năng xử lý tàn cuộc hiệu quả.

Điểm mạnh của Trường Sơn không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở kinh nghiệm trận mạc. Việc thường xuyên thi đấu tại Olympiad - sân chơi đồng đội lớn nhất thế giới - giúp anh tích lũy vốn va chạm phong phú trước các đại kiện tướng hàng đầu.

Ở những thời điểm then chốt, sự điềm tĩnh và tính toán sâu giúp Trường Sơn trở thành điểm tựa cho toàn đội, nhất là khi anh thường được giao "gánh" những bàn đấu then chốt.

Phạm Lê Thảo Nguyên

Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên cũng là gương mặt quen thuộc và đáng tin cậy của đội tuyển nữ Việt Nam. Cô nhiều năm thi đấu ở các bàn đầu tại Olympiad và các giải châu lục, thường xuyên gặp những đối thủ có hệ số Elo cao.

Thảo Nguyên được đánh giá cao nhờ phong cách thi đấu bền bỉ, khả năng phòng thủ chắc và chuyển hóa thế trận tốt. Ở các nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn, cô luôn thuộc nhóm có hiệu suất ghi điểm ổn định.

Không ít lần, Thảo Nguyên đóng vai trò quyết định trong các trận đấu đồng đội, nơi chỉ một nửa điểm cũng có thể làm thay đổi thứ hạng chung cuộc. Giới chuyên môn đánh giá cô là mẫu kỳ thủ thi đấu "lì đòn", giữ được sự tập trung cao trong các ván kéo dài — phẩm chất rất quan trọng ở đấu trường đỉnh cao.

Vợ chồng kỳ thủ: Điểm tựa tinh thần từ sự đồng hành

Giới chuyên môn và cả người hâm mộ ghi nhận Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên là một trong những cặp đôi đặc biệt nhất của thể thao Việt Nam nói chung và làng cờ vua nói riêng.

Họ không chỉ là những kỳ thủ hàng đầu, nhiều năm giữ vai trò trụ cột đội tuyển quốc gia, mà còn là vợ chồng ngoài đời, cùng nhau chinh chiến qua hàng loạt giải đấu lớn từ khu vực đến thế giới. Sự đồng hành bền bỉ ấy đã tạo nên một hình ảnh đẹp và hiếm có trong thể thao trí tuệ: hai con người gắn bó cả trên bàn cờ lẫn trong cuộc sống.

Trường Sơn (bìa phải, hàng sau) và Thảo Nguyên (thứ hai từ phải sang, hàng trước) trong đội hình tuyển Việt Nam dự Olympiad cờ vua

Ở mọi giải đấu lớn của cờ vua Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây, từ Olympiad thế giới, SEA Games, giải vô địch châu Á đến vòng loại World Cup khu vực 3.3 hay World Cup, Trường Sơn và Thảo Nguyên luôn là những cái tên quen thuộc, được chọn lựa đứng đầu danh sách đội tuyển.

Thi đấu ở hai đội hình khác nhau nhưng bộ đôi "tiên đồng ngọc nữ" đều chung một mục tiêu: Mang về thành tích tốt nhất cho cờ vua Việt Nam...

Trường Sơn – Thảo Nguyên cùng vượt qua vòng loại khu vực, giành vé dự World Cup cờ vua

Điều khiến câu chuyện của Trường Sơn - Thảo Nguyên trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở sự đồng hành lâu dài. Họ hiểu rất rõ áp lực thi đấu đỉnh cao: Chuẩn bị khai cuộc, phân tích đối thủ, giữ thể trạng, kiểm soát tâm lý sau mỗi ván đấu căng thẳng.

Khi cả hai cùng thi đấu một giải, việc có người bạn đời thấu hiểu ngay bên cạnh trở thành điểm tựa tinh thần lớn.

Cả hai sát cánh cùng nhau tại các giải cờ và trong đời thường

Trong môi trường thi đấu cờ vua chuyên nghiệp, áp lực không đến từ va chạm thể chất mà đến từ cường độ tập trung và căng thẳng trí óc. Một sai lầm nhỏ có thể khiến công sức nhiều giờ chuẩn bị tan biến.

Việc có thể chia sẻ, trao đổi và động viên nhau sau mỗi ván cờ giúp họ cân bằng trạng thái nhanh hơn. Đây là lợi thế không dễ đo đếm bằng con số, nhưng lại rất thực tế với người trong cuộc.

Cờ vua là môn thể thao cá nhân, nhưng ở cấp độ đội tuyển, tinh thần tập thể và sự ổn định lâu dài lại mang ý nghĩa quyết định.

Trong bức tranh đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên là hai mảnh ghép bền bỉ và đáng tin cậy. Họ không ồn ào, không tạo ra những phát ngôn gây chú ý, nhưng đều đặn đóng góp bằng kết quả thi đấu cụ thể.





Trường Sơn và Thảo Nguyên cùng giành HCV cá nhân cờ nhanh tại SEA Games 31

Sự nghiệp của họ là minh chứng rằng đỉnh cao thể thao trí tuệ không chỉ được xây bằng tài năng, mà còn bằng kỷ luật, sự bền bỉ và niềm đam mê dài hạn. Và trong trường hợp này, còn có thêm một yếu tố đẹp khác: Sự đồng hành của hai người bạn đời cùng chung một con đường - từ bàn cờ ra đến cuộc sống.