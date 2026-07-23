Kỳ tích AFF Cup: Đội tuyển phải đá vòng loại lại lên ngôi vô địch, gần 30 năm chưa ai tái lập được

Đến tận bây giờ, đây vẫn là thành tích chưa đội bóng nào lập lại được tại giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup.

TỪ ĐỘI "CHIẾU DƯỚI" ĐẾN NHÀ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á

Lịch sử AFF Cup từng chứng kiến nhiều nhà vô địch bất ngờ, nhưng chỉ có một đội tuyển bước lên ngôi vương sau khi phải khởi đầu từ vòng loại. Đó là Singapore tại Tiger Cup 1998.

Thời điểm ấy, Tiger Cup lần đầu tiên áp dụng vòng loại. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở giải năm 1996 gồm Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Indonesia được vào thẳng vòng chung kết. Trong khi đó, Singapore dù là chủ nhà Tiger Cup 1996 nhưng không vượt qua được vòng bảng, nên buộc phải tranh vé với Philippines, Campuchia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor-Leste từ vòng loại.

Tại đây, 6 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tìm ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng để dự vòng chung kết tổ chức ở Việt Nam. Đội bóng đảo quốc sư tử mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, trước khi đánh bại Campuchia 3-0 để vượt qua vòng loại.

Ít ai ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu của một trong những hành trình kỳ diệu nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Singapore thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại.

Ở vòng bảng, Singapore gây ấn tượng khi đánh bại Malaysia 2-0 ngay trận ra quân, cầm hòa chủ nhà Việt Nam 0-0 rồi thắng đậm Lào 4-1. Ở trận đấu với tuyển Việt Nam, các cầu thủ Singapore thậm chí đã có 2 lần đưa bóng vào lưới thủ môn Thế Anh nhưng đều bị trọng tài bắt lỗi việt vị. Với 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Việt Nam (+5 so với +4), Singapore bất ngờ giành ngôi nhất bảng B.

Thử thách tiếp theo của đội bóng này là Indonesia ở bán kết. Trớ trêu thay, Indonesia chính là đội đã cố tình thua Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng để tránh gặp chủ nhà Việt Nam. Vụ bê bối này sau đó bị FIFA xử phạt nặng, con Indonesia bước vào trận với áp lực nặng nề từ dư luận. Và rồi đội bóng xứ vạn đảo nhanh chóng sụp đổ tại bán kết.

Chủ nhà Việt Nam xếp sau Singapore ở bảng B.

Tuyển Singapore dẫn Indonesia 2-0 chỉ sau 30 phút nhờ các pha lập công của Rafi Ali và Nazri Nasir. Dù đối thủ gỡ lại một bàn, đội bóng của HLV Barry Whitbread vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1 để lần đầu tiên lọt vào chung kết.

Đến trận đấu cuối cùng trên sân Hàng Đẫy, hơn hai vạn khán giả Việt Nam chờ đợi chức vô địch của đội chủ nhà. Thế nhưng trước sức ép nghẹt thở của Hồng Sơn, Huỳnh Đức và các đồng đội, tuyển Singapore vẫn đứng vững.

Và rồi tới phút 71, trung vệ Sasi Kumar bật cao đón quả đá phạt rồi đưa bóng vào lưới bằng phần vai. Bàn thắng gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn được công nhận, giúp Singapore thắng 1-0 và lần đầu tiên đăng quang Tiger Cup.

Đó cũng là chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Singapore. Trước đó, họ chưa từng giành HCV bóng đá nam SEA Games, với thành tích tốt nhất chỉ là ba tấm HCB vào các năm 1983, 1985 và 1989.

Điều đáng nói hơn cả là gần ba thập kỷ đã trôi qua, dù AFF Cup nhiều lần thay đổi thể thức, chưa có bất kỳ đội tuyển nào khác tái lập kỳ tích vô địch sau khi phải bắt đầu từ vòng loại.

Sasi Kumar trở thành người hùng của bóng đá Singapore.

TẤM VÉ LỊCH SỬ TẠI ASIAN CUP VÀ KỲ VỌNG Ở AFF CUP

Sau chức vô địch năm 1998, tuyển Singapore tiếp tục lên ngôi vào các năm 2004, 2007 và 2012 để trở thành một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử AFF Cup.

Tuy nhiên, sau thời kỳ hoàng kim, bóng đá Singapore dần sa sút. Trong sáu kỳ AFF Cup gần nhất từ năm 2014 đến 2024, "Những chú sư tử" chỉ hai lần vượt qua vòng bảng vào các năm 2021 và 2024. Ở kỳ AFF Cup gần nhất, họ dừng bước trước tuyển Việt Nam với thất bại 1-5 sau hai lượt trận bán kết.

Dẫu vậy, bóng đá Singapore đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Đội tuyển này vừa có lần đầu tiên vượt qua vòng loại Asian Cup (trước đó năm 1984 tham dự với tư cách chủ nhà), đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2026 bằng những chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế.

Tuyển Singapore dừng bước trước Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2024.

So với tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, Singapore vẫn chưa được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2026. Nhưng lịch sử từng chứng minh rằng đội bóng đảo quốc sư tử luôn biết cách tạo nên những bất ngờ khi ít người đặt kỳ vọng nhất.

Năm 1998, họ bước vào giải với tư cách một đội phải đá vòng loại và bị đánh giá thấp hơn hàng loạt đối thủ. Để rồi cuối cùng, Singapore lần lượt vượt qua Malaysia, Indonesia và chủ nhà Việt Nam để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Gần 30 năm sau, đó vẫn là hành trình độc nhất vô nhị trong lịch sử AFF Cup. Và biết đâu, chính những ký ức huy hoàng ấy sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng để Singapore viết nên thêm một chương đáng nhớ tại AFF Cup 2026.

Tại giải đấu sắp tới, Singapore nằm cùng bảng Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Timor Leste. Đội bóng này sẽ làm khách tại sân Mỹ Đình vào ngày 31/7.

