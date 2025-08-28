Kỳ thủ Việt Nam đánh bại Vua cờ Magnus Carlsen, giành chức vô địch giải quốc tế

Tại giải cờ chớp trực tuyến Titled Tuesday, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đã giành chiến thắng trước Vua cờ Magnus Carlsen. Đây là 1 trong 10 trận thắng của Lê Tuấn Minh tại giải đấu này. Kỳ thủ 28 tuổi giành chức vô địch Titled Tuesday với thành tích 10,5 điểm (thắng 10, hòa 1).

Ngoài trận thắng Magnus Carlsen, Lê Tuấn Minh còn vượt qua nhiều đại kiện tướng khác như Viktor Bologan, Javokhir Sindarov, Parham Maghsoodloo, Alexander Grischuk, Axel Bachmann và Jeffery Xiong.

Cờ chớp là sở trường của Lê Tuấn Minh

Cuộc đọ sức với Magnus Carlsen là một điểm nhấn trong hành trình vô địch của Lê Tuấn Minh. Mặc dù cầm quân đen, kỳ thủ của Việt Nam không hề tỏ ra lép vế.

Ở nước thứ 29, Lê Tuấn Minh thực hiện nước thí xe. Magnus Carlsen dùng hậu ăn xe. Nhưng ngay lập tức Tuấn Minh tấn công mạnh mẽ bằng hậu, đôi mã và tốt. Cuối cùng, Magnus Carlsen bị ép vào thế phải chịu mất hậu và đành nhận thua cuộc.

Lê Tuấn Minh (quân đen) đẩy Magnus Carlsen vào thế khó

Giải cờ chớp Titled Tuesday được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của những kỳ thủ từ khắp thế giới. Điều kiện để tham dự giải là kỳ thủ cần có danh hiệu kiện tướng.