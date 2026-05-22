Kỳ thủ Lại Lý Huynh thi đấu tại Trung Quốc

Kỳ thủ Lại Lý Huynh của cờ tướng Việt Nam. Ảnh: VXF

Từ ngày 21-5 tới 24-5, Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang tham dự giải cờ tướng Kỳ Thành Bôi ở Trung Quốc. Đây được xem là chương trình tranh tài cờ tướng Trung Quốc-ASEAN.

Với vai trò là đương kim vô địch thế giới, kỳ thủ Lại Lý Huynh được Ban tổ chức trao suất vào vòng chung kết, không phải dự vòng loại. Trong khi đó, kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang phải góp mặt vòng loại. Theo điều lệ, kết thúc vòng loại, Ban tổ chức sẽ chọn 20 kỳ thủ có kết quả tốt nhất trao vé vào vòng chung kết.

Trước đó, 12 kỳ thủ đã được trao suất vào vòng chung kết mà không đấu loại với nhiều tên tuổi của cờ tướng chủ nhà như Mạnh Phồn Duệ, Trình Vũ Đông, Lưu Bách Hoành, Vương Vũ Bác, Mạnh Thần… Kỳ thủ Lại Lý Huynh có tên trong danh sách này. Tại vòng chung kết, mỗi cặp kỳ thủ sẽ thi đấu 1 ván theo thể thức 40 phút + 20 giây mỗi nước để tính kết quả. Trong trường hợp ván đấu hòa, 2 kỳ thủ sẽ thi đấu tiếp tục cờ nhanh. Nếu tiếp tục hòa, cặp đấu sẽ thi đấu ván cờ chớp để phân định chiến thắng.

Sau giải này, Lại Lý Huynh sẽ dự giải Xuân khâu Đại Diệp Bôi 2026. Lại Lý Huynh được bốc thăm vào bảng đỏ được thi đấu từ ngày 29 tới 31-5. Tại bảng này, các kỳ thủ góp mặt gồm Tào Nham Lỗi, Vương Vũ Bác, Lại Lý Huynh. Bảng đen của giải sẽ diễn ra từ ngày 12 tới 14-6 với 3 kỳ thủ gồm Mạnh Thần, Mạnh Phồn Duệ và Triệu Phàn Vĩ.