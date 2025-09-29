Lại Lý Huynh được báo giới quan tâm ngay khi về nước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sơ bộ, kỳ thủ Lại Lý Huynh đã được cựu Chủ tịch Liên đoàn cờ tướng Việt Nam – ông Nguyễn Hữu Luận thưởng “nóng” 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND TPHCM thưởng cho kỳ thủ Lại Lý Huynh 200 triệu đồng. Sở VH-TT TPHCM dành mức thưởng 100 triệu đồng cho ngôi vô địch thế giới 2025 của Lại Lý Huynh. Liên đoàn cờ tướng Việt Nam đã thưởng “nóng” 10 triệu đồng cho kỳ thủ Lại Lý Huynh.

Theo quy định khen thưởng ở Nghị định 152 về Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thì mức thưởng đối với thành tích tại giải thế giới của môn nhóm 1 tương ứng mỗi HCV, HCB, HCĐ là 175 triệu đồng, 110 triệu đồng và 70 triệu đồng/huy chương. Môn nhóm 2 có thưởng tương ứng mỗi HCV, HCB, HCĐ là 70 triệu đồng, 40 triệu đồng, 30 triệu đồng. Môn nhóm 3 có thưởng tương ứng mỗi HCV, HCB, HCĐ là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. Môn cờ tướng là môn thuộc nhóm 3 của thể thao Việt Nam. Vì vậy, kỳ thủ Lại Lý Huynh giành 1 HCV, 1 HCB tại giải vô địch thế giới 2025 nên dự kiến được thưởng 70 triệu đồng cho 2 kết quả trên.

Chia sẻ trước báo giới khi về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), kỳ thủ Lại Lý Huynh cho biết: “Năm 2023, khi tôi để lỡ ngôi vô địch cá nhân tại giải vô địch thế giới. Đó từng là sự tiếc nuối lớn của tôi và người hâm mộ cờ tướng Việt Nam. Nhìn lại, tôi thấy nếu mình đăng quang 2 năm trước, giải được tổ chức tại Mỹ, sẽ không danh giá bằng lần này. Tôi đã giành ngôi vô địch năm nay khi giải tổ chức ở Trung Quốc, cường quốc cờ tướng, thống trị thế giới suốt 35 năm qua. Sau những kết quả không thành công, tôi không nản chí mà luôn cố gắng, kiên trì tập luyện. Để có thành công, mọi người luôn phải khổ luyện. Tôi tâm niệm nếu gieo tâm trí mình là những thất bại và thiếu tự tin, chúng ta sẽ khó thành công. Ngược lại, nếu gieo sự khát khao, niềm tin mãnh liệt, chúng ta sẽ gặp ngôi sao may mắn tìm tới thành công”.

Năm 2022, Lại Lý Huynh giành HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn và HCV cá nhân cờ nhanh tại giải cờ tướng vô địch thế giới. Năm 2023, kỳ thủ này giành HCB cá nhân cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch thế giới. Năm nay, Lại Lý Huynh có HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn và HCB đồng đội cờ tiêu chuẩn giải cờ tướng vô địch thế giới.