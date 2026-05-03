Kỹ sư hoá học Stanford biết 7 thứ tiếng sang Việt Nam chơi bóng chuyền

Ivana Vanjak - chủ công của Hà Nội Tasco Auto - là một trong những ngoại binh gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Nữ vận động viên 15 năm kinh nghiệm và từng được gọi lên đội tuyển Đức thu hút sự chú ý nhờ chuyên môn đẳng cấp cao.

Trong cuộc phỏng vấn với Báo Điện tử VTC News, Ivana Vanjak tiết lộ nhiều chi tiết thú vị về bản thân. Bên cạnh tài năng trên sân đấu, cô còn có niềm đam mê với hoá học - từng được đào tạo ở ngôi trường danh tiếng Stanford và rất muốn theo đuổi ngành này sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Ivana Vanjak (số 26) là một trong những ngoại binh nổi bật nhất tại giải bóng chuyền VĐQG 2026. (Nguồn: Bóng Chuyền Nữ Hà Nội-Tasco Auto)

Kỹ sư hoá học thành thạo 7 ngôn ngữ

- Bạn là vận động viên ghi dấu ấn đặc biệt ở Hà Nội Tasco Auto và gần như là điểm tựa chính của đội ở vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Cá nhân bạn thấy phong độ của mình đang ở mức nào?

Về mặt thể chất, tôi cảm thấy rất ổn. Với tôi, điều quan trọng nhất luôn là giữ được sức khỏe. Tôi không quá bận tâm đến màn trình diễn cá nhân của mình. Là một tập thể, chúng tôi thắng cùng nhau và thua cũng cùng nhau. Chúng tôi thi đấu rất tuyệt vời và điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Điều tôi thích ở ban huấn luyện và toàn đội ở đây là mọi thứ đều rất tích cực, không khí lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Trong các buổi tập, tôi thấy huấn luyện viên chỉnh sửa cho từng người, nhưng đồng thời vẫn giữ được tinh thần lạc quan và góp ý mang tính xây dựng. Đó là điều tôi ấn tượng nhất trong cách tập luyện ở Việt Nam.

Bản thân tôi không có bí quyết gì đặc biệt cả, có lẽ chỉ là do có nhiều năm kinh nghiệm. Tấn công luôn là một trong những điểm mạnh của tôi. Về mặt thể chất, tôi có lợi thế lớn. Tôi nhảy rất cao và điều đó thực sự giúp ích. Ngoài ra, sự khác biệt chỉ là kinh nghiệm thôi. Tôi đã chơi bóng chuyền ở cấp độ cao trong suốt 15 năm qua.

- Điều gì đã đưa bạn tới Việt Nam thi đấu?

Thực ra, tôi đã nghe về bóng chuyền Việt Nam từ vài năm trước rồi. Tôi muốn đến Việt Nam từ năm 2022, nhưng lúc đó lịch thi đấu không trùng với FIVB Volleyball Nations League (giải đấu dành cho 18 đội tuyển mạnh nhất thế giới). Vì vậy, lần này, sau khi kết thúc giải Trung Quốc, tôi cảm thấy rất vui khi lịch trình trùng khớp. Giải Trung Quốc vừa kết thúc là tôi có thể đến Việt Nam ngay.

- Chuyến đi tới Việt Nam lần này chắc hẳn là cơ hội khám phá môi trường mới ở tuổi 30, sau 15 năm thi đấu đỉnh cao. Những trải nghiệm này có gợi mở cho bạn những dự định tương lai khi không còn thi đấu?

Hiện tại thể trạng của tôi vẫn rất tốt, có lẽ tôi sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền thêm một thời gian nữa. Tôi cũng có kế hoạch sau khi giải nghệ, một hướng đi hoàn toàn mới sau thể thao chuyên nghiệp. Trước đây, tôi học ngành kỹ thuật hóa học ở Stanford. Trong thời gian thi đấu ở nước ngoài, tôi cũng học được khá nhiều ngôn ngữ: Croatia, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Hy Lạp.

Tôi muốn trau dồi thêm những ngôn ngữ đó, đồng thời thử sức với một công việc liên quan đến kỹ thuật hóa học. Tôi tốt nghiệp Stanford từ năm 2017, đến giờ gần 9 năm rồi mà chưa có dịp áp dụng. Tôi là người luôn thích khám phá những điều mới mẻ, học hỏi những thứ khác biệt, nên kỹ thuật vẫn là một đam mê mà tôi muốn quay lại tìm hiểu sâu hơn.

Sau từng ấy năm theo thể thao, ở độ tuổi ngoài 30 mà bắt đầu một công việc từ con số 0 chắc chắn không dễ. Nhưng tôi hy vọng những trải nghiệm trong môi trường thể thao chuyên nghiệp sẽ giúp mình thích nghi tốt hơn khi bước sang con đường sự nghiệp mới.

"Thanh Thuý mới gặp đã đưa tôi đi làm móng"

- Bạn không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn mà còn bởi cách bạn nhanh chóng hòa nhập với đội dù là một ngôi sao. Tôi được biết bạn còn tự bỏ tiền mời cả đội uống nước. Bạn đã thích nghi rất nhanh với tập thể - điều gì giúp bạn làm được điều đó?

Tôi nghĩ mọi thứ đều cần đến từ cả hai phía. Các thành viên trong đội thực sự rất tuyệt vời. Họ chào đón nồng nhiệt và hỗ trợ tôi rất nhiều. Vì thế, tôi đã mua cà phê cho cả đội như một món quà nhỏ sau khởi đầu thuận lợi. Cá nhân tôi rất vui khi mọi người chào đón dù tôi mới đến đội, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái như đang ở nhà.

Ivana Vanjak bày tỏ hy vọng quay trở lại thi đấu cho Việt Nam trong tương lai. (Nguồn: Bóng Chuyền Nữ Hà Nội-Tasco Auto)

- Bạn có thêm nhiều người bạn mới ở đây. Ấn tượng về họ thế nào? Trong số các đồng đội ở Hà Nội Tasco Auto, ai là người khiến bạn bất ngờ nhất về chuyên môn cũng như bên ngoài sân đấu?

Có nhiều người lắm, thật khó để nói hết về họ. Về chuyên môn, nếu phải chọn ra một người thì tôi sẽ chọn Khánh Đang, libero của đội. Có thể nói là chúng tôi có sự giao tiếp, phối hợp với nhau rất ăn ý trên sân, điều đó mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng. Tôi nghĩ cô ấy tổ chức và điều phối đội rất tốt, cả ở khâu phòng ngự và đỡ bước một.

Như Quỳnh thì tất nhiên rồi, cô ấy đập bóng uy lực và cũng có những phương án xử lý rất thông minh. Bên cạnh đó, phụ công của chúng tôi đã có tới 7 pha chắn bóng ở trận đầu tiên, điều đó thật sự rất ấn tượng. Yến Nhi cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong các trận đấu.

Những khoảnh khắc ngoài sân đấu mới thực sự khiến tôi cảm thấy kết nối với cả đội, thậm chí còn hơn cả chuyện thắng thua hay những gì diễn ra trên sân. Ví dụ như lúc cả đội đi ăn cùng nhau, ngồi nói chuyện, đùa giỡn, trêu nhau. Yến Nhi dẫn tôi đi trung tâm thương mại, còn Thanh Thúy vừa mới gặp là đưa đi làm móng luôn. Đáp lại điều đó, tôi mua cà phê cho cả đội, để sau buổi tập mọi người ngồi lại uống với nhau, nói chuyện linh tinh, cười đùa một chút.

- Bạn đã thi đấu cho một đội bóng đại diện cho Thủ đô Hà Nội. Bạn thấy điều đó có ý nghĩa như thế nào?

Tôi rất tự hào khi được đại diện cho Hà Nội và trở thành một phần của đội bóng. Với tôi, đó là một trải nghiệm rất thú vị, bởi ở châu Âu ai cũng biết đến Hà Nội như một điểm du lịch nổi tiếng. Khi tôi kể rằng tôi sẽ thi đấu tại đây, mọi người đều cảm thấy ấn tượng. Gần như ai cũng dặn tôi phải thử món này, món kia rồi nhớ kể lại cho họ nghe.

- Bạn đã có trải nghiệm đi khám phá Hà Nội. Bạn cảm thấy thế nào về không khí và con người Việt Nam?

Mọi người dẫn tôi đi thử cà phê trứng, rồi đưa tôi đi ăn ở vài quán. Các thành viên trong đội cũng dẫn tôi đi ăn, hình như là một quán nướng kiểu Việt Nam. Họ còn đưa tôi đi ăn phở, ăn bánh mì và rất nhiều món đặc sản khác. Nói chung, tôi thấy việc đi khám phá thành phố rất vui.

Tôi cũng khá bất ngờ khi mọi người đều rất thân thiện với tôi. Chắc là vì tôi khá cao nên dễ gây chú ý, mọi người tò mò, nhưng ai cũng dễ thương. Họ vẫy tay rồi chào tôi. Nói chung, cảm giác ở đây rất dễ chịu.