Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 này, người hâm mộ sẽ đắm chìm trong những sự kiện bóng đá hấp dẫn

Các giải bóng đá châu Âu tạm nghỉ, khán giả không có bóng đá để thưởng thức dịp 2/9? Đừng lo, chỉ sợ chúng ta không có sức để xem hết.

Giữa tuần này, vòng loại World Cup 2022 sẽ trở lại trên toàn thế giới. Đặc biệt, khán giả ham mê môn túc cầu sẽ được trải nghiệm màn "test thể lực" không kém phần cam go, bắt đầu từ sáng 2/9 và kết thúc vào trưa 3/9.

Chặng đua bắt đầu vào sáng 2/9 khi vòng loại khu vực châu Âu tranh tài. Một số trận đấu có sự góp mặt của những tên tuổi như: Bồ Đào Nha vs CH Ireland, Na Uy vs Hà Lan, Pháp vs Bosnia&Herzegovina, Nga vs Croatia, Đan Mạch vs Scotland.

Kế tiếp, chiều 2/9 có các trận đấu tại khu vực châu Á, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 2 đội tuyển được khán giả Việt Nam quan tâm: ĐT Nhật Bản và Hàn Quốc. Lịch thi đấu cụ thể như sau.

Lịch thi đấu 2/9

Sau khi loạt trận kể trên kết thúc, vào rạng sáng 3/9, tâm điểm của đợt thi đấu này là ĐT Việt Nam sẽ ra quân đá trận mở màn vòng loại thứ ba gặp đội tuyển Saudi Arabia lúc 1h sáng.

Cùng thời điểm, lúc 1h45 tiếp tục có loạt trận vòng loại khu vực châu Âu với các cặp đấu như: Estonia vs Bỉ, Hungary vs Anh, Ý vs Bulgaria, Thuỵ Điển vs Tây Ban Nha, Liechtenstein vs Đức.

Khán giả đừng vội đi ngủ ngay vì sáng 3/9, Brazil đấu Chile (8h) còn Argentina đấu Venezuela (7h) tại vòng loại Nam Mỹ.

Kèo thể lực khắc nghiệt đang chờ đợi những người hâm mộ bóng đá ở phía trước.