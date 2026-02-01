Kỷ lục gia V.League làm HLV trưởng đội Thanh Hóa

Xác nhận với Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa cho biết đã bổ nhiệm ông Mai Xuân Hợp vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Quyết định này không làm nhiều người bất ngờ bởi ông Hợp nắm vai trò trợ lý cho nhiều đời huấn luyện viên ngoại như Velizar Popov, Tomislav Steinbruckner hay Choi Won Kwon.

Nhà cầm quân sinh năm 1986 được đánh giá cao nhờ sự nhanh nhạy, khả năng chuyên môn cùng tinh thần tận hiến cho quê hương. Trong quá khứ, ông Mai Xuân Hợp nắm giữ kỷ lục là huấn luyện viên trưởng trẻ nhất trong lịch sử V.League.

HLV Mai Xuân Hợp lần thứ ba dẫn dắt CLB Thanh Hóa.

Ở mùa giải 2019, khi đội bóng xứ Thanh lâm nguy và rơi xuống nhóm có nguy cơ xuống hạng, ông Hợp được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng khi mới 33 tuổi. Thời điểm đó, cựu trung vệ này mới vô địch giải U17 Quốc gia cùng Thanh Hóa. Đây cũng là lứa cầu thủ gồm rất nhiều tài năng như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Tùng, Trần Ngọc Quý,...

Đến cuối mùa giải, Thanh Hóa thắng Phố Hiến FC trong trận đấu play-off và giành quyền trụ hạng. Năm 2020, HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục đưa Thanh Hóa trụ hạng thành công trước khi giao lại vị trí cho nhà cầm quân lão làng Ljupko Petrovic.

Đến năm 2023, HLV Mai Xuân Hợp làm trợ lý cho ông Velizar Popov.

CLB Thanh Hóa đối diện rất nhiều khó khăn vì biến cố nơi thượng tầng. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của đội bóng xứ Thanh khiến cả V.League phải thán phục. Họ đã có được 8 điểm và xếp ở vị trí thứ 11.

Trước khi giai đoạn lượt về bắt đầu, Thanh Hóa tiếp tục chia tay Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, Ribamar, Quế Ngọc Hải và Võ Nguyên Hoàng. Trong những ngày tới, Thanh Hóa sẽ đăng kí bổ sung hàng loạt cầu thủ mới - họ đều là những cái tên có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Nhà cựu vô địch Cúp Quốc gia đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải này nhằm hướng tới mục tiêu tái thiết đội bóng trong năm tiếp theo.