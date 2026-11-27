Sau thất bại nặng nề 0-8 trước U17 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng H, U17 Fiji chính thức rời giải với 3 trận toàn thua, không ghi nổi một bàn thắng nào và để thủng lưới tới 29 lần. Hiệu số -29 đã xô đổ kỷ lục tệ nhất lịch sử U17 World Cup vốn thuộc về U17 New Caledonia hồi năm 2023 (hiệu số -24). Người hâm mộ không khỏi giật mình trước sự chênh lệch quá lớn tại sân chơi trẻ.

Sự sụp đổ toàn diện của U17 Fiji

Ngay từ khi lá thăm may rủi đưa U17 Fiji rơi vào bảng H cùng Tây Ban Nha, Morocco và Trung Quốc, giới chuyên môn đã sớm dự báo về một kỳ giải đầy giông bão cho đội bóng quốc đảo. Thế nhưng, ít ai có thể tưởng tượng được rằng sự chống cự của họ lại mong manh và dễ vỡ đến vậy. 3 trận đấu tại Doha giống như 3 buổi tập bắn của các đối thủ, nơi mọi điểm yếu về tư duy chiến thuật, kỹ thuật cá nhân, thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ Fiji đều bị phơi bày.

Trận thua 0-6 trước U17 Morocco ở ngày ra quân vốn đã là một gáo nước lạnh, nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu cho thảm họa thực sự ở lượt trận thứ hai. Trước một U17 Tây Ban Nha sở hữu nền tảng kỹ thuật điêu luyện và tư duy kiểm soát bóng hàng đầu, U17 Fiji hoàn toàn vỡ trận ngay từ những phút đầu tiên. Họ bị dẫn 0-6 sau 30 phút và khép lại trận đấu bằng thảm bại 0-15.

Tỷ số 0-15 giống như một kết quả của môn bóng bầu dục hơn là bóng đá sân 11 người. Trong suốt 90 phút, các cầu thủ trẻ Fiji gần như chỉ biết đuổi theo bóng trong vô vọng, không thể tổ chức nổi một pha lên bóng có nét và liên tục mắc những sai lầm sơ đẳng ngay trước vòng cấm. Khoảng cách về đẳng cấp lớn đến mức ngay cả khi Tây Ban Nha đã giảm nhịp độ thi đấu và tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân, lưới của Fiji vẫn rung lên đều đặn như một thói quen.

Các cầu thủ U17 Fiji non nớt về trình độ lẫn thể chất so với phần còn lại

Đến lượt trận cuối cùng gặp U17 Trung Quốc - đối thủ bị đánh giá là "mềm" nhất bảng đấu - người ta từng kỳ vọng Fiji sẽ chơi một trận cầu danh dự để tìm kiếm ít nhất một bàn thắng làm quà chia tay giải. Thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Ngay cả trước một đại diện châu Á không thuộc nhóm tinh hoa, U17 Fiji vẫn nhanh chóng sụp đổ và nhận thêm thất bại 0-8.

Trung bình mỗi trận đấu tại U17 World Cup 2026, thủ môn của họ phải vào lưới nhặt bóng tới gần 10 lần. Không một cú sút thực sự nguy hiểm, không một hệ thống phòng ngự có tổ chức, và tinh thần thi đấu cũng sớm rệu rã sau hàng loạt bàn thua chóng vánh. U17 Fiji rời Qatar không chỉ với hai bàn tay trắng, mà còn để lại một vết gợn lớn về chất lượng chuyên môn ở vòng bảng của một giải đấu mang tầm cỡ World Cup.

Dấu hỏi về 3 tấm vé từ FIFA

Ác mộng của U17 Fiji năm 2026 là sự tiếp nối của một thực trạng đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng những đội tuyển có thành tích tệ nhất trong lịch sử các vòng chung kết U17 World Cup, một sự thật đáng kinh ngạc: tất cả những cái tên đứng đầu danh sách buồn này đều đến từ Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC). Trước khi Fiji lập kỷ lục -29 vào năm 2026, vị trí số một thuộc về U17 New Caledonia tại kỳ 2023 với hiệu số -24 (thua Anh 0-10, Brazil 0-9, Iran 0-5).

U17 New Zealand cũng rời giải với vị trí cuối bảng, nhận 12 bàn thua

Xếp ngay sau đó là U17 New Zealand năm 1997 với hiệu số -22 (từng thua Tây Ban Nha 0-13), và chính U17 Fiji ở kỳ VCK 2025 với hiệu số -20 sau 3 trận trắng tay trước Tunisia, Bỉ và Argentina. Ngay cả ở kỳ 2025, New Caledonia dù có một trận hòa quả cảm trước Nhật Bản nhưng cũng kịp "ghi danh" vào lịch sử bằng trận thua đậm nhất mọi thời đại với tỷ số 0-16 trước Morocco.

Sự “thống trị” tuyệt đối của châu Đại Dương trong nhóm những đội bóng yếu nhất giải đấu phản ánh một hố sâu ngăn cách mênh mông giữa nền bóng đá vùng biển Thái Bình Dương này với phần còn lại của thế giới. Kể từ khi Australia quyết định rời OFC để gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào năm 2006, bóng đá châu Đại Dương rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng môi trường cạnh tranh đỉnh cao.

Ngoại trừ New Zealand phần nào duy trì được hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và thường xuyên cho cầu thủ trẻ xuất ngoại, hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại như Fiji, New Caledonia, Tahiti hay Quần đảo Solomon đều có nền bóng đá mang tính bán chuyên hoặc phong trào. Cầu thủ trẻ tại đây ít được tiếp cận với khoa học thể thao hiện đại, thiếu các giải đấu quốc nội chất lượng và hầu như không có cơ hội cọ xát với những nền bóng đá mạnh trước khi bước ra sân chơi thế giới.

Chính từ thực tế này, một câu hỏi lớn đang được giới chuyên môn đặt ra cho FIFA: liệu cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới có đang quá "hào phóng" khi phân bổ tới 3 suất trực tiếp cho châu Đại Dương tại vòng chung kết U17 World Cup phiên bản mở rộng 48 đội?

Không thể phủ nhận ý định tốt đẹp của FIFA trong việc phổ cập bóng đá và trao cơ hội cọ xát cho những nền bóng đá đang phát triển. Tuy nhiên, việc tăng suất một cách cơ học mà bỏ qua yếu tố cân bằng chuyên môn đang tạo ra những tác dụng ngược rõ rệt. Trong khi ở châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi hay thậm chí là châu Á, hàng loạt đội tuyển có hệ thống đào tạo bài bản và sức cạnh tranh cao phải ngậm ngùi ngồi nhà xem giải qua màn ảnh nhỏ, thì châu Đại Dương lại nghiễm nhiên có tới 3 đại diện góp mặt mỗi năm. Năm nay, U17 New Caledonia, U17 Fiji và U17 New Zealand đều rời giải với tối thiểu 12 bàn thua, nằm trong nhóm thủng lưới nhiều nhất.

Những trận thua với tỷ số 0-15 hay 0-16 hoàn toàn không mang lại giá trị tích cực nào cho sự phát triển của bóng đá trẻ. Với các đội bóng mạnh như Tây Ban Nha hay Morocco, họ chẳng học hỏi được nhiều từ một trận đấu quá chênh lệch. Ngược lại, với các cầu thủ mới 16, 17 tuổi của Fiji hay New Caledonia, việc liên tục bị vùi dập không thương tiếc trên sân khấu toàn cầu dễ để lại những sang chấn tâm lý nặng nề hơn là bài học kinh nghiệm. Liệu ở VCK tới, FIFA sẽ phân bổ lại những tấm vé sao cho giải U17 sẽ diễn ra cân bằng hơn?