Kỷ lục buồn của Ronaldo ngày chia tay: 17 cú sút không tạo ra 1 cơ hội nào

Thống kê bất ngờ của Ronaldo trong ngày Bồ Đào Nha thua 0-1 Tây Ban Nha.

Hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 sáng 7/7. Trong một ngày mà hệ thống chiến thuật của HLV Roberto Martinez tỏ ra bất lực trước hàng thủ kỷ luật của đối phương, ngôi sao lớn nhất của họ – Cristiano Ronaldo cũng không thể tạo nên sự khác biệt, qua đó khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp bằng một thống kê đáng quên.

Được xếp đá trọn vẹn 90 phút, thủ quân 41 tuổi của Bồ Đào Nha gần như bị cô lập hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha. Suốt trận đấu, Ronaldo chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm với tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức rất thấp là 0,28. Dù có hai pha dứt điểm trúng đích trong hiệp một, song các pha bóng này đều không đủ độ khó để đánh bại thủ thành đối phương. Sang hiệp hai, siêu sao này hoàn toàn mất hút trên sân khi các vệ tinh xung quanh không thể cung cấp bóng, còn bản thân anh cũng thiếu đi sự đột biến ở tuổi tứ tuần.

Thất bại này không chỉ chấm dứt giấc mơ vàng thế giới của Selecao châu Âu mà còn đánh dấu một cột mốc buồn chưa từng có trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7. Theo dữ liệu thống kê từ Opta, tính đến hết giải đấu, Ronaldo đã tung ra tổng cộng 17 cú sút nhưng không tạo ra bất kỳ một cơ hội nào cho các đồng đội. Đây là con số tệ nhất từng được ghi nhận đối với một cầu thủ tại một kỳ World Cup kể từ khi Opta bắt đầu thu thập chi tiết dữ liệu này vào năm 1966.

Ronaldo sút 17 lần không tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho đồng đội (Ảnh: Getty)

Dù luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất và là điểm tựa tinh thần không thể thay thế trong phòng thay đồ, dấu ấn thời gian rõ ràng đã bắt kịp Ronaldo. Anh không còn duy trì được tốc độ và tầm ảnh hưởng pressing để phá vỡ các hệ thống phòng ngự hiện đại và kỷ luật như của Tây Ban Nha.

Trận thua cay đắng trước người hàng xóm bán đảo Iberia là chương cuối trong sự nghiệp của Ronaldo tại đấu trường World Cup. Một cái kết buồn cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.