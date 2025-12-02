Kỳ lạ: CĐV Thái Lan bất ngờ rủ nhau... tẩy chay đội nhà tại SEA Games 33

Ngay trước thềm SEA Games 33 mà Thái Lan làm chủ nhà, cộng đồng fan bóng đá nước này bỗng dưng dậy sóng: nhóm Ultras Thailand chính thức tuyên bố họ sẽ tẩy chay mọi trận đấu bóng đá của Thái Lan tại đại hội.

Nguyên nhân mà Ultras đưa ra rất rõ ràng: họ phản đối quy định buộc phải đăng ký thông tin cá nhân (chứng minh nhân dân) để mua vé và vào sân. Trong mắt họ, yêu cầu này là “vi phạm quyền tự do cơ bản của khán giả thể thao”.

Không chỉ vậy, họ còn phản đối cách bố trí nơi ngồi khán giả: theo thông báo, khán giả đội nhà sẽ không được ngồi phía sau khung thành — một vị trí quen thuộc từng tạo nên không khí cuồng nhiệt và áp lực cho đối thủ trên sân. Ultras coi đó là bất công, bởi “việc bố trí khu vực dành cho đội khách phía sau khung thành mang lại lợi thế cho đội khách và giảm áp lực phía sau khung thành cho chúng tôi.”

U22 Thái Lan có thể bị một nhóm CĐV "bỏ rơi" ngay trên sân nhà.

Họ khẳng định: “Chúng tôi sát cánh cùng đội tuyển quốc gia, nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng trước sự quản lý bất hợp lý của cơ quan thể thao.”

Hậu quả ngay lập tức: nhiều người lo ngại khán đài — nơi từng là điểm tựa tinh thần của tuyển Thái — sẽ trở nên trống vắng. Với lịch khai màn bóng đá nam ngày 3/12 (Thái Lan vs Đông Timor), động thái của Ultras có thể khiến trận mở màn, thậm chí cả chiến dịch SEA Games của chủ nhà thiếu đi sức sống vốn có.

Với Thái Lan, khi họ đã đặt mục tiêu giành nhiều HCV trong kỳ đại hội trên sân nhà, việc mất đi “vũ khí khán đài” là đòn giáng mạnh về mặt tinh thần — dễ khiến áp lực dồn lên cầu thủ. Song ngược lại, đó có thể là cơ hội cho các đội đối thủ khai thác: sân vắng, áp lực sân nhà giảm, tâm lý chủ nhà lung lay.

SEA Games 33 vì vậy — với chủ nhà Thái Lan — đang diễn ra trong không khí đầy biến động, không chỉ ở phần thi đấu mà cả khán giả, hậu trường và ý thức công bằng dành cho người xem.