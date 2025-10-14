Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn chia sẻ của vợ chồng Mạc Hồng Quân – Kỳ Hân, trong đó cả hai bất ngờ nhắc tên Ly Kute – bạn gái cũ của nam cầu thủ. Dù chỉ là phản hồi lại một số bình luận mang tính công kích, nhưng động thái này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tranh luận dữ dội.

Khi đọc bình luận của cư dân mạng, Kỳ Hân quay sang hỏi chồng: "Bạn ấy hỏi anh biết Ly Kute là ai không?"

Không né tránh, Mạc Hồng Quân đáp trả ngay: "Thì hỏi Ly Kute biết bố (ý chỉ là anh/tôi/Mạc Hồng Hồng Quân-PV) là ai không? Cứ hỏi hoài à".

Vợ chồng Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân livestream và vô tình nhắc đến bạn gái cũ của Mạc Hồng Quân

Việc Kỳ Hân bất ngờ nhắc đến bạn gái cũ của chồng trên sóng livestream dù mọi chuyện đã trôi qua từ lâu khiến cộng động mạng phản ứng dữ dội. Đặc biệt hiện tại cả Mạc Hồng Quân và Ly Kute đều đã có hạnh phúc riêng. Trước những ồn ào về chuyện riêng tư, Kỳ Hân đã lên tiếng xin lỗi Ly Kute.

"Tớ muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu vì tớ đã vô ý đọc bình luận trên mạng xã hội và nhắc đến cậu. Tớ đã vô tình gây ra cái drama này, rất xin lỗi vì lúc đó có men say nên tớ khó kiểm soát hành động của mình. Tớ nhận thức được mình đã sai, sai vì đã nhắc tên cậu, người bình luận di đi di lại cái câu từ này là cư dân mạng chứ không phải cậu. Nếu tớ đủ bình tĩnh, đủ bản lĩnh thì tớ đã không đọc lên và gây ra drama không đáng có. Tớ đã không khéo léo khiến cho 2 bên gia đình của chúng ta bị làm phiền. Tớ biết tớ đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống êm đềm của cậu, tớ muốn gửi đến cậu lời xin lỗi chân thành đến cậu".

Kỳ Hân cũng nghẹn ngào vì chuyện quá khứ sau 10 năm vẫn bị dân mạng nhắc lại dù tất cả đều đã khép lại mọi chuyện và có hạnh phúc riêng. Nàng WAG cũng tiết lộ đã nhắn tin riêng cho Ly Kute xin lỗi nhưng không được phản hồi, vì vậy Kỳ Hân đăng video để xin lỗi người cũ của chồng.

Kỳ Hân lên tiếng xin lỗi Ly Kute

Có thể thấy, những câu chuyện trong quá khứ dường như vẫn chưa thôi “đuổi theo” vợ chồng Kỳ Hân – Mạc Hồng Quân. Bản thân Kỳ Hân, dù không chủ đích, đôi khi lại vô tình khơi gợi lại những ồn ào cũ. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội để “làm rõ hiểu lầm” hay phản hồi bình luận từ cư dân mạng, cô lại khiến những tranh cãi năm nào một lần nữa bùng lên.

Không ít khán giả cho rằng Kỳ Hân nên chọn cách im lặng và điềm tĩnh hơn, bởi việc đáp trả liên tục có thể khiến những câu chuyện cũ kéo dài thêm – điều mà cô từng mất nhiều năm để vượt qua.

Sau khi kết hôn với Mạc Hồng Quân vào năm 2016, Kỳ Hân gần như rút khỏi showbiz để dành thời gian chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp.



