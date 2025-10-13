Kỳ Hân tái xuất sàn catwalk giữa lúc ồn ào quá khứ bị lật lại, nhan sắc vẫn đẹp bất bại

Những ngày qua, cái tên Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi cả hai đáp trả netizen và công khai nhắc đến drama quá khứ với Ly Kute - tình cũ của Mạc Hồng Quân. Động thái này của chàng cầu thủ và chân dài showbiz gây ra tranh cãi lớn. Bỏ qua những bàn luận trái chiều xoay quanh cuộc sống riêng, không thể phủ nhận một điều: Kỳ Hân của hiện tại vẫn xinh đẹp, sắc sảo và khí chất hơn bao giờ hết.

Trong lần xuất hiện mới nhất, bà xã Mạc Hồng Quân chọn diện đầm trắng cúp ngực khoe vai trần thanh mảnh, kết hợp lối trang điểm tông trầm sang trọng, mái tóc duỗi thẳng chỉn chu. Từng đường nét trên gương mặt đều cho thấy phong thái tự tin, thần thái của một người mỹ nhânn Vbiz đã qua nhiều sóng gió nhưng vẫn giữ được sức hút.

Kỳ Hân xinh đẹp cuốn hút xuất hiện gần đây

Còn trên thảm đỏ sự kiện, Kỳ Hân ghi điểm tuyệt đối với visual chuẩn người mẫu chuyên nghiệp, vừa quyến rũ, vừa đẳng cấp, đặc biệt là đôi chân dài miên man thương hiệu được khoe khéo trong chiếc đầm thiết kế xẻ tà. Dù không còn nói nhiều về những drama gần đây, cách Kỳ Hân tái xuất sàn catwalk đầy tự tin giữa ồn ào càng nhận về nhiều sự quan tâm.

Sau nhiều năm gắn bó cùng Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân ngày càng cho thấy hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, biết cách yêu thương bản thân và đang nuôi mộng tìm lại hào quang showbiz.

Bà xã Mạc Hồng Quân khoe chân dài, vóc dáng nuột nà trên sân khấu



