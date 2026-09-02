Kỳ chuyển nhượng điên rồ của các ông lớn Ngoại Hạng Anh

Cuộc thanh lọc đội hình của các đội bóng lớn khiến kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 của giải Ngoại Hạng Anh tạo nên những con số "điên rồ".

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 của Ngoại Hạng Anh khép lại sáng nay 2/9 (giờ Việt Nam) với tổng giá trị mua cầu thủ 3,198 tỷ bảng, phá kỷ lục khoảng 3 tỷ bảng được thiết lập một năm trước. Chỉ 5 năm trước, con số tương ứng mới ở mức 1,13 tỷ bảng.

Khoảng 38% số thương vụ trong mùa hè năm nay diễn ra giữa chính các CLB Ngoại Hạng Anh. Những vụ chuyển nhượng Elliot Anderson giá 116 triệu bảng, Morgan Rogers 117 triệu bảng, Sandro Tonali có thể lên tới 100 triệu bảng hay Enzo Fernandez 125 triệu bảng góp phần đẩy mặt bằng giá lên cao.

Man City chi tiêu mạnh tay để tái thiết hàng tiền vệ. (Ảnh: Reuters)

Chelsea bán “hàng tồn” giá cao

Chelsea tiếp tục là một trong những CLB hoạt động nhiều nhất trên thị trường. Theo Reuters, đội chủ sân Stamford Bridge chi khoảng 347 triệu bảng trong hè 2026. Morgan Rogers là thương vụ lớn nhất với mức phí 117 triệu bảng, tiếp theo là Maxence Lacroix 51 triệu bảng, Geovany Quenda 43,5 triệu bảng và Marco Palestra 43 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Chelsea tạo ra nguồn thu rất lớn từ việc thanh lý đội hình.

Enzo Fernandez được bán cho Man City với giá 125 triệu bảng, ngang kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh. Nicolas Jackson sang Aston Villa với giá 65 triệu bảng, Marc Cucurella đến Real Madrid với 51,8 triệu bảng.

Đáng chú ý, đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục chứng minh họ là một trong những đội bán cầu thủ tốt nhất thế giới khi đẩy đi những cầu thủ thuộc diện “tồn kho” với giá cao. Liam Delap gia nhập Nottingham Forest với giá 50 triệu bảng và Andrey Santos được Man Utd mua với mức phí có thể đạt 50 triệu bảng.

Chelsea bán Jackson cho Aston Villa. (Ảnh: Reuters)

Liam Delap chỉ ghi một bàn tại Ngoại Hạng Anh mùa trước nhưng vẫn được Nottingham Forest mua với giá 50 triệu bảng. Nicolas Jackson từng mất vị trí tại Chelsea và trải qua mùa 2025/26 dưới dạng cho mượn ở Bayern Munich trước khi Aston Villa bỏ ra 65 triệu bảng. Chalobah từng thuộc nhóm cầu thủ Chelsea muốn thanh lý, trong khi Andrey Santos được mua với giá khoảng 18 triệu bảng trước khi bán sang Man Utd với giá gần gấp ba.

Enzo Fernandez và Cucurella thuộc nhóm khác khi vẫn có giá trị chuyên môn cao. Fernandez ghi 15 bàn và có 7 kiến tạo trong mùa 2025/26 trước khi Man City mua tiền vệ Argentina với giá 125 triệu bảng.

Man City, Tottenham tái thiết

Man City là trường hợp có quy mô tái thiết lớn nhất. Reuters ước tính đội bóng này đã chi khoảng 450 triệu bảng, đồng thời thu về khoảng 280 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Hai tiền vệ đắt nhất là Enzo Fernandez, 125 triệu bảng, và Elliot Anderson, tối đa 116 triệu bảng. Man City còn bỏ khoảng 86 triệu bảng mua Ayyoub Bouaddi từ Lille, 65 triệu bảng cho Iliman Ndiaye và khoảng 34 triệu bảng cho Allan Elias.

Khoản đầu tư tập trung nhiều vào tuyến giữa sau khi đội hình cũ thay đổi mạnh. Rodri sang Barcelona với giá khoảng 65,4 triệu bảng, Tijjani Reijnders chuyển tới Al Qadsiah với giá 51 triệu bảng, Nico Gonzalez đến Newcastle với khoảng 50 triệu bảng, trong khi Bernardo Silva và John Stones cũng rời CLB.

Chỉ riêng Enzo Fernandez, Anderson và Bouaddi đã có tổng giá trị tối đa 327 triệu bảng.

Tottenham thực hiện một cuộc thay đổi có quy mô tương tự sau hai mùa liên tiếp đứng thứ 17 ở Ngoại Hạng Anh. Reuters ước tính Spurs chi khoảng 300 triệu bảng trong mùa hè đầu tiên Roberto De Zerbi có một kỳ chuyển nhượng đầy đủ để xây dựng đội hình.

Theo Sky Sports, Sandro Tonali có giá tối đa 100 triệu bảng, Savio 85 triệu bảng, Mateus Fernandes 85 triệu bảng và Jan Paul van Hecke 52 triệu bảng. Tottenham còn mượn Omar Marmoush từ Man City với điều khoản bắt buộc mua vào năm sau trị giá khoảng 50 triệu bảng, chưa kể phụ phí.

Spurs cũng bổ sung Andy Robertson và Marcos Senesi theo dạng tự do, sau đó mượn Mykhailo Mudryk và mua Tosin Adarabioyo từ Chelsea trong ngày cuối.

Ở chiều ngược lại, Cristian Romero, Djed Spence, Luka Vuskovic, Will Lankshear cùng nhiều cầu thủ khác rời đội. Tottenham thu 50 triệu bảng từ Vuskovic, 34 triệu bảng từ Romero và 30 triệu bảng từ Spence.

NGOẠI HẠNG ANH Top 10 CLB Chi Tiêu Nhiều Nhất Hè 2026 1. Man City 526,20 triệu € 2. Chelsea 406,70 triệu € 3. Tottenham 366,35 triệu € 4. Newcastle 313,00 triệu € 5. Aston Villa 300,20 triệu € 6. Liverpool 264,60 triệu € 7. Arsenal 227,10 triệu € 8. Ipswich Town 220,65 triệu € 9. Hull City 175,65 triệu € 10. Man Utd 173,20 triệu €

Arsenal, Man Utd chi đậm vẫn bị chê

Arsenal không nằm trong nhóm chi hơn 300 triệu bảng nhưng tổng giá trị các bản hợp đồng chính cũng tiến sát 200 triệu bảng.

Nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh mua Bruno Guimaraes từ Newcastle với giá 75 triệu bảng, Ezri Konsa 55 triệu bảng, Piero Hincapie 34,5 triệu bảng và Christos Tzolis 34 triệu bảng. Chỉ bốn thương vụ này có tổng giá trị 198,5 triệu bảng.

Arsenal đồng thời bán Leandro Trossard, Jakub Kiwior, Fabio Vieira và Gabriel Jesus. Ethan Nwaneri được cho Dortmund mượn.

Vấn đề còn lại nằm ở hàng công. Arsenal theo đuổi Julian Alvarez trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng nhưng không hoàn tất thương vụ. Trước tuần cuối, Sky Sports cho biết đội bóng vẫn muốn chờ khả năng Alvarez thay đổi quan điểm, thay vì chuyển ngay sang một mục tiêu khác. Atletico Madrid khi đó được cho là yêu cầu khoảng 150 triệu euro nếu bán tiền đạo Argentina cho một CLB ngoài Barcelona.

Do Gabriel Jesus rời đội, Arsenal kết thúc mùa hè với lực lượng tấn công mỏng hơn kế hoạch trong khi thương vụ lớn cuối cùng không xảy ra.

Man Utd cũng chi hơn 150 triệu bảng nhưng phần lớn ngân sách được tập trung vào đúng một khu vực.

Carlos Baleba gia nhập từ Brighton với giá 65 triệu bảng cộng 5 triệu phụ phí. Andrey Santos có giá 48 triệu bảng cộng khoảng 2 triệu phụ phí, còn Youri Tielemans chuyển đến từ Aston Villa với mức phí khoảng 35-36 triệu bảng. Tổng chi cho ba tiền vệ vào khoảng 150 triệu bảng.

Đây là tuyến Man Utd cần thay đổi sau khi Casemiro ra đi và Manuel Ugarte gặp chấn thương dài hạn. Santos và Baleba đều có thể chơi thấp ở trung tâm, còn Tielemans bổ sung một phương án ở vị trí tiền vệ số 8.

Tuy nhiên, kế hoạch của Man Utd không được hoàn tất ở hàng thủ. Trước khi thị trường đóng cửa, hậu vệ trái vẫn được xác định là vị trí CLB muốn bổ sung. Những cái tên David Raum, Antonee Robinson và Archie Brown xuất hiện trong danh sách được liên hệ ở ngày cuối nhưng không có thương vụ nào hoàn thành.