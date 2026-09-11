"KPI" Tứ kết & cái khó cho tuyển Việt Nam ở giải châu Á

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào Tứ kết ASIAD 2026, nhưng hành trình sẽ không dễ dàng khi đội gặp nhiều vấn đề về lực lượng, kinh nghiệm và sức ép thành tích.

Mục tiêu cao để biết mình đang hướng tới đâu

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú vừa chia sẻ mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 là vào Tứ kết. Đây là đích đến hoàn toàn có cơ sở để hướng tới, nhất là khi bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể ở các cấp độ trẻ trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, đặt mục tiêu và biến mục tiêu thành hiện thực là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. U23 Việt Nam bước vào ASIAD với một đội hình thiên về sức trẻ. VFF xác định đây cũng là bước chuẩn bị cho thế hệ hướng tới SEA Games và những mục tiêu dài hạn hơn. Đáng chú ý, đội không sử dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi dù điều lệ cho phép, đồng nghĩa với việc chấp nhận giảm bớt kinh nghiệm để trao cơ hội nhiều hơn cho những cầu thủ trẻ.

Đó là một lựa chọn có tính chiến lược, nhưng đồng thời cũng khiến nhiệm vụ tại ASIAD trở nên khó khăn hơn. U23 Việt Nam không chỉ cần những đôi chân khỏe, mà còn cần bản lĩnh để xử lý những thời điểm mà một trận đấu lớn có thể được quyết định chỉ bởi một tình huống. Ở sân chơi cấp châu lục, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi rất nhỏ. Một sai lầm cá nhân, một phút thiếu tập trung hay sự non kinh nghiệm đều có thể khiến cả hành trình bị đảo chiều.

Vì thế, mục tiêu Tứ kết nên được nhìn nhận như một đích đến để phấn đấu, chứ không phải một lời cam kết rằng U23 Việt Nam chắc chắn phải đạt bằng mọi giá.

U23 Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Khi khó khăn đến từ chính lực lượng

Điều đáng lo nhất lúc này nằm ở bài toán nhân sự. U23 Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ ngay trước ngày bước vào ASIAD. Việc lực lượng bị ảnh hưởng, đặc biệt ở vị trí thủ môn, khiến quá trình chuẩn bị của đội bóng trẻ càng thêm thử thách.

Theo thông tin mới nhất, U23 Việt Nam hiện chỉ còn hai thủ môn trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD. Trong khi đó, bảng C với sự góp mặt của Uzbekistan, Kuwait và Philippines cũng không phải nơi có thể cho phép thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chủ quan. Hai đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào Tứ kết, đồng nghĩa mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa rất lớn.

Đặc biệt, Uzbekistan được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam cho một trong hai vị trí dẫn đầu bảng. Đây rõ ràng không phải bảng đấu mà chúng ta có thể dễ dàng tính toán đường đi.

Trong hoàn cảnh đó, nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng và tiến vào Tứ kết, thành quả ấy chắc chắn đáng được ghi nhận. Bởi Tứ kết ASIAD không đơn giản chỉ là một cột mốc trên bảng thành tích. Nó sẽ là minh chứng cho khả năng vượt khó của một thế hệ cầu thủ trẻ đang được trao cơ hội ở sân chơi lớn.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Áp lực từ thành công của đàn anh

Có một sức ép khác không xuất hiện trên sân bóng nhưng chắc chắn tồn tại trong tâm lý của các cầu thủ trẻ: thành công của ĐTQG. ĐT Việt Nam vừa trải qua một hành trình đáng nhớ với chức vô địch AFF Cup 2026. Thành công ấy tạo ra niềm tin rất lớn, đồng thời cũng nâng kỳ vọng của người hâm mộ đối với những đội tuyển kế cận.

Khi ĐTQG chiến thắng, người hâm mộ thường muốn nhìn thấy một thế hệ tiếp theo cũng đủ khả năng duy trì vị thế ấy. Nhưng bóng đá trẻ không vận hành đơn giản như vậy.

Một đội tuyển quốc gia đã trưởng thành và một tập thể U23 đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Không thể lấy thành công của đội tuyển lớn làm thước đo duy nhất để đánh giá một đội bóng trẻ.

Nếu ĐT Việt Nam đã cho thấy khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp khu vực, U23 Việt Nam cần được nhìn nhận trong một quá trình khác: học hỏi, va chạm, trưởng thành và từng bước tiến lên.

Bởi mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá trẻ không chỉ nằm ở một tấm huy chương hay một vòng đấu cụ thể. Điều quan trọng hơn là sau mỗi giải đấu, chúng ta có thêm những cầu thủ đủ năng lực bước lên đội tuyển quốc gia.

Danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 2026. Hiện thủ môn Phạm Đình Hải đang gặp chấn thương nên khả năng đội sẽ gấp rút phải bổ sung 1 thủ môn khác.

Đừng để thất bại của U20 trở thành chiếc bóng quá lớn

U23 Việt Nam còn chịu một áp lực khác đến từ thất bại của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027. Việc U20 Việt Nam không giành được vé dự VCK U20 châu Á rõ ràng là kết quả đáng thất vọng và cần được phân tích nghiêm túc. Nhưng nếu từ thất bại ấy chuyển toàn bộ sức ép sang U23 Việt Nam thì đó lại là một cách nhìn thiếu công bằng.

Hai đội bóng thuộc hai lứa tuổi khác nhau, có quá trình chuẩn bị khác nhau và cũng chịu những điều kiện cạnh tranh khác nhau.

Điều cần thiết sau thất bại của U20 Việt Nam là nhìn lại công tác đào tạo trẻ, tìm ra nguyên nhân và có giải pháp để những lứa cầu thủ sau tiến bộ hơn. Còn với U23 Việt Nam, ASIAD là một cơ hội để thế hệ này tự viết câu chuyện của mình.

Không nên biến họ thành những người phải "trả nợ" cho thất bại của lứa đàn em. Cũng không nên bắt một tập thể trẻ phải chứng minh rằng bóng đá Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng chỉ bằng việc phải đạt một thành tích cụ thể.

Nếu vào Tứ kết, hãy dành cho họ những lời khen xứng đáng

U23 Việt Nam có quyền đặt mục tiêu Tứ kết. Thậm chí, mục tiêu ấy cần thiết. Một đội bóng bước vào giải đấu mà không có tham vọng sẽ rất khó tạo ra động lực để vượt qua chính mình. Việc VFF và ban huấn luyện xác định đích đến rõ ràng sẽ giúp các cầu thủ hiểu rằng họ không sang Nhật Bản chỉ để tham dự. Họ sang đó để cạnh tranh.

Nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, đó sẽ là phần thưởng cho sự nỗ lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng của một tập thể trẻ. Nếu tiến thêm một bước nữa, thành tích ấy càng đáng trân trọng bởi đội bóng đang phải đối diện với không ít bất lợi về lực lượng và kinh nghiệm.

Nhưng điều quan trọng là nếu mục tiêu Tứ kết không thành hiện thực, người hâm mộ cũng cần giữ sự công tâm. Không thể chỉ vì một trận thua mà lập tức quy kết rằng cầu thủ thiếu năng lực, HLV thất bại hay cả hệ thống bóng đá trẻ có vấn đề. Một giải đấu ngắn ngày luôn chứa đựng yếu tố phong độ, đối thủ, chấn thương và những khoảnh khắc không thể dự đoán.

Thất bại, nếu xảy ra, tất nhiên cần được phân tích. Những sai sót cần được chỉ ra. Những vấn đề về chuyên môn phải được nhìn thẳng. Nhưng phân tích khác hoàn toàn với quy chụp. Các cầu thủ U23 vẫn còn cả một chặng đường rất dài phía trước.

Điều cần nhất sau ASIAD là một thế hệ trưởng thành hơn

Thực tế, ASIAD 2026 có thể được xem là một bài kiểm tra quan trọng đối với thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại. Danh sách U23 Việt Nam dự giải có sự kết hợp giữa những gương mặt đã có kinh nghiệm quốc tế và nhiều cầu thủ trẻ nhằm vừa cạnh tranh thành tích, vừa tạo lớp kế cận cho tương lai. Đó mới là giá trị lớn hơn của giải đấu.

Nếu một cầu thủ hôm nay còn mắc sai lầm nhưng sau ASIAD biết cách sửa sai, nếu một gương mặt trẻ chưa đủ bản lĩnh nhưng được trải nghiệm những trận đấu căng thẳng ở cấp độ châu lục, thì hành trình ấy vẫn có ý nghĩa. Bóng đá Việt Nam cần những cầu thủ trưởng thành từ những giải đấu như thế.

Vì vậy, mục tiêu Tứ kết nên được xem là một lời khẳng định về khát vọng, chứ không phải chiếc thước để phán xét tất cả. U23 Việt Nam hãy cứ quyết tâm, cứ chiến đấu và hướng tới mục tiêu cao nhất có thể. Nếu vào Tứ kết, đó là thành quả rất đáng khen. Nếu tiến sâu hơn, càng đáng tự hào.

Còn nếu hành trình phải dừng lại sớm hơn dự kiến, điều người hâm mộ cần làm không phải là quay lưng với những cầu thủ trẻ. Hãy chỉ ra điều họ cần cải thiện, nhưng cũng hãy cho họ thời gian để trưởng thành.

Bởi cuối cùng, một nền bóng đá mạnh không được tạo nên chỉ từ những thế hệ luôn chiến thắng. Nó còn được tạo nên từ cách chúng ta đối xử với những thế hệ đã dám bước ra sân, dám cạnh tranh và dám đối diện với những thất bại đầu tiên trên hành trình trưởng thành.