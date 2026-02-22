Klaebo trở thành VĐV đầu tiên giành 6 HCV trong một kỳ Olympic mùa đông

Johannes Hoesflot Klaebo đi vào lịch sử Olympic.

Johannes Hoesflot Klaebo lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" tại Olympic mùa đông, khi giành huy chương vàng ở cả sáu nội dung trượt tuyết băng đồng. Huyền thoại Olympic 29 tuổi của Na Uy đã lập nên một cột mốc hiếm có với cú bứt tốc ngoạn mục vào thứ Bảy. Klaebo đã vượt qua đồng đội Martin Loewstroem Nyenget ở vòng cuối cùng của nội dung 50 km nam, với một cú bứt tốc phi thường gần như không thể tin nổi sau hơn hai giờ trượt tuyết.

Anh về đích với thời gian 2:06:44, giành huy chương vàng thứ sáu tại Olympic mùa đông 2026, thành tích tốt nhất từ trước đến nay mà một vận động viên từng đạt được tại một kỳ Olympic mùa đông. Na Uy đã hoàn toàn thống trị nội dung 50km, với Nyenget giành huy chương bạc và Emil Iversen giành huy chương đồng.

Klaebo hiện có 11 huy chương vàng trong sự nghiệp, đứng thứ hai mọi thời đại trong lịch sử Olympic. Về thành tích này, Klaebo chỉ xếp sau vận động viên bơi lội người Mỹ Michael Phelps, vận động viên Olympic giành nhiều huy chương nhất mọi thời đại.

Để hiểu rõ hơn, dưới đây là thứ hạng của Klaebo trong số những vận động viên Olympic giành nhiều huy chương vàng nhất, theo NBC:

1. Michael Phelps (bơi lội, Mỹ): 23 huy chương vàng

2. Johannes Hoesflot Klaebo (trượt tuyết băng đồng, Na Uy): 11

Đồng hạng 3. Larisa Latynina (thể dục dụng cụ, Liên Xô): 9

Đồng hạng 3. Katie Ledecky (bơi lội, Mỹ): 9

Đồng hạng 3. Paavo Nurmi (điền kinh, Phần Lan): 9

Đồng hạng 3. Mark Spitz (bơi lội, Mỹ): 9

Đồng hạng 3. Caeleb Dressel (bơi lội, Mỹ): 9

Đồng hạng 3. Carl Lewis (điền kinh, Mỹ): 9

Nói cách khác, Phelps và Klaebo là hai vận động viên duy nhất từng giành được ít nhất 10 huy chương vàng Olympic. Với chiến thắng hôm thứ Bảy, Klaebo đã gia nhập nhóm các vận động viên Olympic từng giành ít nhất sáu huy chương vàng tại một kỳ Thế vận hội, cùng với Phelps, Spitz và Kristin Otto (đại diện cho Đông Đức), vận động viên thể dục dụng cụ Belarus Vitaly Scherbo (đại diện cho Cộng đồng các quốc gia độc lập), theo thống kê của ESPN.

Sáu huy chương vàng của Klaebo tại một kỳ Thế vận hội mùa đông đã phá vỡ kỷ lục tồn tại 46 năm do vận động viên trượt băng tốc độ người Mỹ Eric Heiden thiết lập tại Lake Placid năm 1980. Heiden đã giành được năm huy chương vàng vào năm đó, tất cả đều ở các nội dung cá nhân. Trong khi Klaebo giành được hai huy chương vàng tại Olympic năm nay ở các nội dung đồng đội.

Trong kỳ Olympic mùa đông thứ ba trong sự nghiệp, những nỗ lực của Klaebo là một lý do lớn giúp Na Uy giành được 18 huy chương vàng tại, trở thành quốc gia giành nhiều huy chương vàng nhất trong một kỳ Olympic mùa đông.