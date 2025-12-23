Kình ngư Trần Hưng Nguyên gặp tin dữ về anh trai ngay sau SEA Games 33

Kình ngư Trần Hưng Nguyên đã thi đấu hiệu quả tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, anh trai của Trần Hưng Nguyên đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời điểm kình ngư này đang tranh tài tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Để đảm bảo tinh thần cho tuyển thủ, gia đình đã giấu kín không thông báo tới Hưng Nguyên.

Ngay khi kết thúc chương trình SEA Games 33-2025, Hưng Nguyên đã được biết chuyện và Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam bố trí cho về gia đình thăm anh trai khi về nước. Hiện tại, sức khỏe của anh trai Hưng Nguyên vẫn chưa ổn định.

Trần Hưng Nguyên là 1 trong những gương mặt thi đấu nổi bật của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Với nỗ lực thi đấu, Hưng Nguyên là người giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games 33-2025 khi chiến thắng tại chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam. Nối tiếp kết quả đó, Trần Hưng Nguyên còn có HCV tiếp sức 4x200m tự do nam, HCB 400m hỗn hợp cá nhân nam và HCĐ tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam.

2 tấm HCV của Trần Hưng Nguyên tại SEA Games 33-2025 đã giúp kình ngư này có thành tích đạt 11 HCV qua các kỳ SEA Games góp mặt từ trước tới nay. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, Trần Hưng Nguyên là 1 trong những VĐV trọng điểm của đội tuyển bơi Việt Nam được tập huấn tại Trung Quốc. Nam tuyển thủ này vẫn giữ ưu thế trong nội dung 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân ở đấu trường SEA Games vào lúc này. Theo Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, sau khi Hưng Nguyên thăm anh trai, tuyển thủ sẽ được tập luyện trở lại để ổn định tinh thần vào chuyên môn.

Năm 2025, ngoài thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025, Trần Hưng Nguyên còn giành HCB 400m hỗn hợp cá nhân và HCĐ 200m hỗn hợp cá nhân và HCĐ tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ tại giải vô địch châu Á 2025. Lần đầu tiên, tuyển thủ này giành được huy chương trên đấu trường vô địch châu Á ở sự nghiệp thi đấu của mình.