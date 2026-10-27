Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ kết hôn VĐV bóng chuyền nổi tiếng

Tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng sẽ gắn kết cuộc sống hôn nhân cùng người bạn đời Đoàn Thị Lâm Oanh sau Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cầu thủ Lâm Oanh đã chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn trai Huy Hoàng sau trận chung kết tại Vĩnh Long vừa qua. Ảnh: LÂM OANH

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đang tập luyện tại Cần Thơ sau khi thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD) để tiếp tục tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại TPHCM vào tháng 11.

Tuy nhiên ngày 25-10 vừa qua, Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ xuất hiện tại Nhà thi đấu TDTT Vĩnh Long theo dõi chung kết bóng chuyền nữ giữa đội Binh chủng Thông tin và Hà Nội.

Huy Hoàng cổ vũ bạn gái là chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh thi đấu xuất sắc cùng đội nhà thắng chung kết, lên ngôi vô địch quốc gia 2026.

Theo tìm hiểu, Huy Hoàng và Lâm Oanh chính thức lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cuối năm nay. Họ cùng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc cho đơn vị chủ quản, sau đó mới tổ chức ngày vui của mình.

Trước đó tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, người hâm mộ và đồng nghiệp đã thấy Lâm Oanh có mặt trên khán đài hồ bơi trung tâm cổ vũ bạn trai Huy Hoàng thi đấu. Trong kỳ Đại hội này, Huy Hoàng giành được 2 HCV (1.500m tự do, tiếp sức 4x200m tự do nam).

Môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 21 tới 26-11 còn môn bóng chuyền (trong nhà) tổ chức từ ngày 27-11 tới 11-12 ở TPHCM.

Tại Vĩnh Long mới đây, HLV trưởng Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) tiết lộ nữ VĐV Lâm Oanh đã báo cáo Ban huấn luyện đội bóng kế hoạch kết hôn sau khi kết thúc thi đấu mùa giải 2026.

Lâm Oanh và Huy Hoàng cùng quê tại tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình (cũ)).