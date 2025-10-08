Nguyễn Huy Hoàng có tấm HCV thứ 4 tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc tranh tài các nội dung ở buổi tối ngày 8-10 giải bơi vô địch quốc gia 2025 ở Mỹ Đình (Hà Nội) chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý.

Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) tham dự chung kết 200m tự do nam để cạnh tranh thành tích trước 7 kình ngư còn lại. Là người lớn tuổi nhất (25 tuổi) nhưng Huy Hoàng giữ phong độ ổn định để về nhất với thông số 1’50”13, giành HCV. Gương mặt trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) về ngay sau Huy Hoàng, đạt HCB với kết quả 1’50”42. HCĐ nội dung là Nguyễn Viết Tường (Đà Nẵng, 1’51”52) còn Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) về đích hạng 4 (1’51”64).

Ngôi vô địch của Huy Hoàng là tấm HCV cá nhân thứ 4 mà kình ngư này có tại giải năm nay. Trước đó, Huy Hoàng đã vô địch cự ly 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do.

Trong khi đó, tuyển thủ 16 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) đã chiến thắng Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) để giành HCV cự ly 50m bướm nữ với thành tích 27”34. Trong nội dung này, Nguyễn Khả Nhi (TPHCM) về đích hạng 5.

Tại ngày thi đấu, tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) tiếp tục vô địch cự ly 200m tự do nữ (2’02”03) và 200m ếch nữ (2’41”45). Trong cả 2 nội dung, Mỹ Tiên đều thắng người bám đuổi trực tiếp là Nguyễn Thúy Hiền. Thúy Hiền giành HCB các nội dung với thành tích lần lượt là 2’03”36 (200m tự do) và 2’41”45 (200m ếch).

Ở chung kết 200m ếch nam, Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) giành HCV với thời gian 2’13”47. Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng) về thứ nhì nội dung (2’18”81).

Tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino (TPHCM) đã không giành được HCV cự ly 50m bướm namsau khi để Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) vượt qua với kết quả 24”23. Lương Jeremie Loic Nino có HCB (24”50) và Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng, 25”31) nhận HCĐ.

Đội bơi TPHCM chỉ giành thêm 1 HCV trong ngày thi đấu với kết quả vô địch nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ (3’54”31). Đội Đà Nẵng giành ngôi vô địch tiếp sức 4x100m nam (3’26”27).

Ngày 8-10 là ngày áp chót của giải đấu. Đội TPHCM vẫn tạm dẫn đầu với 10 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ. Xếp thứ nhì đang là đội Tây Ninh còn hạng ba là Quân đội, hạng tư là Quảng Trị.