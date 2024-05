Nguyễn Huy Hoàng tập huấn ở Hungary là sự lựa chọn phù hợp lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hungary là lựa chọn phù hợp

Theo lịch, ngày mai 15-5, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được lên đường đi Hungary tập huấn. Đây là chương trình tập huấn dài ngày mà Cục TDTT thực hiện cho Huy Hoàng bởi tuyển thủ người Quảng Bình đã giành suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 nên cần đủ sự chuẩn bị trước khi thi đấu chính thức ở Pháp.

Đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT) cho biết: “chương trình tập huấn của Huy Hoàng để quen với thời gian tại châu Âu cũng như tăng cường về chuyên môn trước Olympic Paris (Pháp) 2024. Huy Hoàng vẫn tập tại câu lạc bộ bơi BVSC ở Hungary và theo giáo án của chuyên gia tại đây tham gia huấn luyện”. Thời gian qua, Huy Hoàng tập duy trì thể lực tại Việt Nam. Trước khi đi Hungary, Huy Hoàng đã dự giải bơi vô địch nhóm tuổi Thái Lan 2024 và để lại một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thi đấu bơi ở Olympic luôn là thách thức với bất kỳ tuyển thủ nào nên chúng ta chỉ có một mục tiêu cao nhất là bản thân kình ngư phải vượt ngưỡng bản thân để có kết quả tốt nhất.

Trước SEA Games 32 và ASIAD 19 năm ngoái, Huy Hoàng là gương mặt trọng điểm để đội tuyển bơi cử tập huấn ở Hungary. Khép lại 2 đấu trường trên, tuyển thủ này có kết quả tốt về thành tích huy chương. Nếu nói ở ASIAD 19, Huy Hoàng là một trong những người có được thành tích đảm bảo đúng với sự chuẩn bị đó là đạt được huy chương (Huy Hoàng giành HCĐ nội dung 800m tự do nam) và đạt chuẩn Olympic (đạt chuẩn A Olympic nội dung 800m tự do; đạt chuẩn B Olympic nội dung 1.500m tự do). Vì vậy, lựa chọn tập huấn ở Hungary là chương trình được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp chuyên môn cho Huy Hoàng. Tại Hungary sắp tới, ngoài tập luyện, Huy Hoàng còn được thi đấu một số giải để tăng cường thông số chuyên môn.

Bơi sẽ có thêm suất Olympic Paris (Pháp) 2024?

Hiện tại, Liên đoàn thể thao dưới nước (FINA) có trao suất đặc cách cho một số quốc gia. Chúng ta cũng nằm trong khả năng có thể được 1 suất đặc cách ở nội dung dành cho nữ. Dù vậy, chưa có thông báo chính thức. Nếu điều này được cụ thể, bơi Việt Nam gần như sẽ triển vọng có 2 tuyển thủ dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Chúng ta đang tập trung mọi nguồn lực để kình ngư quan trọng được tập luyện phù hợp nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bốn năm trước, chúng ta dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 với 2 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong đó, Huy Hoàng là người giành được suất chính thức còn Ánh Viên nhận suất đặc cách từ FINA. Điều tương tự gần như sẽ tiếp tục với bơi Việt Nam ở sự chuẩn bị cho Olympic Paris (Pháp) 2024 này. Trong trường hợp chúng ta được suất đặc cách, ban huấn luyện đội tuyển sẽ tính toán kỹ lưỡng lựa chọn gương mặt nữ phù hợp trao vinh dự trên. Trong lịch sử, kết quả tốt nhất của bơi Việt Nam trong một lần thi đấu Olympic là vị trí hạng 9 tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân mà cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên làm được tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016. Còn lại, các tuyển thủ từng thi đấu Olympic đều không có thứ hạng cao ở vòng loại nội dung của mình. Tuy thế, đạt được suất chính thức dự môn bơi ở Olympic luôn là niềm tự hào và vinh dự với bất kỳ quốc gia nào, kể cả chúng ta.