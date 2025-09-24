Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ để tìm thành tích cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bơi Việt Nam tìm lại thành tích HCV

Đội tuyển bơi Việt Nam từng giành HCV giải vô địch châu Á. Thành tích thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên giành ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ năm 2016. Đó là lần gần nhất, giải bơi vô địch châu Á được tổ chức. Trước lần thi đấu trên, đội tuyển bơi Việt Nam chưa từng giành HCV vô địch châu Á. Ánh Viên là trường hợp nữ duy nhất của đội tuyển bơi Việt Nam giành huy chương tại đấu trường châu Á (cô sưu tập đủ thành tích HCV, HCB, HCĐ).

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng đạt kết quả cao tại giải vô địch châu Á 2025. Trong lịch sử, Huy Hoàng là VĐV duy nhất giành huy chương tại cấp độ châu lục trong nội dung dành cho nam. Tại ASIAD 18 năm 2018, Huy Hoàng từng giành HCB cự ly 1.500m tự do và HCĐ nội dung 800m tự do. Tại ASIAD 19 năm 2022, Huy Hoàng giành HCĐ nội dung 400m tự do và 800m tự do. Giới chuyên môn nhận định, tính chất cạnh tranh tại ASIAD khốc liệt không kém giải vô địch châu Á. Vì vậy, với các thành tích huy chương đã giành được, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là gương mặt đẳng cấp châu Á mà đội tuyển bơi Việt Nam đang sở hữu.

Nam tuyển thủ người Quảng Trị hiện tại giữ tâm lý ổn định. Mới đây, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu giải vô địch bơi mặt nước mở (bơi đường dài) Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan và giành 2 HCV. Ban huấn luyện đội tuyển bơi cho biết Nguyễn Huy Hoàng tự tin bước vào thi đấu để giành kết quả tốt nhất tại giải vô địch châu Á 2025.

Cơ hội kiểm tra năng lực trước SEA Games 33-2025

Giải quốc tế gần nhất mà Nguyễn Huy Hoàng tham gia thi đấu hồ bơi trong nhà là giải vô địch thế giới 2025 (tháng 7-2025) tại Singapore. Nguyễn Huy Hoàng đứng hạng 15 cự ly 1.500m tự do với kết quả 15’19”39. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ, Nguyễn Huy Hoàng được chuyên gia Gustavo rút kinh nghiệm sau giải vô địch thế giới 2025 để hoàn thiện hơn từng nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Nguyễn Huy Hoàng đang có tinh thần tốt hướng đến giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: HOÀNG VŨ

“Giải bơi vô địch châu Á 2025 là nhiệm vụ quan trọng để từng tuyển thủ cạnh tranh thành tích, đạt các kết quả tốt nhất cho mình. Tuy nhiên, chúng ta có nhiệm vụ SEA Games 33-2025 vào tháng 12 nên từ giải vô địch châu Á 2025, VĐV sẽ nắm bắt thêm nhiều gương mặt của khu vực có phong độ chuyên môn như thế nào”, đại diện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết.

Đội tuyển bơi Việt Nam chưa quyết định lực lượng tham dự SEA Games 33-2025. Giải vô địch châu Á 2025 là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng cho các tuyển thủ. Sau đó, các tuyển thủ tiếp tục tranh tài giải vô địch quốc gia 2025 và ban huấn luyện quyết định người đảm bảo thành tích tham dự SEA Games 33-2025 từ đây.

Nguyễn Huy Hoàng là kình ngư quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam. Tuyển thủ từng bày tỏ, mình nỗ lực chuẩn bị chuyên môn để đạt phong độ tốt tham gia thi đấu, đặc biệt là SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bơi Việt Nam đăng ký lực lượng tham dự giải vô địch châu Á 2025 có các tuyển thủ nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy và Trần Văn Nguyễn Quốc. Đội tuyển sang Ấn Độ tham dự giải từ ngày 25-9 tới 2-10.

Thúy Hiền sẽ có cơ hội thể hiện chuyên môn tại châu Á. Ảnh: MINH MINH

Tài năng trẻ Nguyễn Thúy Hiền là thành viên được đội tuyển bơi Việt Nam đăng ký góp mặt tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên kình ngư 17 tuổi chính thức tham dự giải vô địch châu Á.