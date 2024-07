Kình ngư Huy Hoàng nói gì khi thất bại ở nội dung sở trường tại Olympic Paris 2024?

Huy Hoàng thừa nhận anh đã thể hiện phong độ dưới kỳ vọng. “Tôi thừa nhận mình đã thi đấu không tốt. Tôi nghĩ bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn vì phong độ của tôi vẫn chưa phải là tốt nhất”, kình ngư hàng đầu Việt Nam nói.

Nhưng Huy Hoàng cũng cho rằng năm nay, các đối thủ của anh là quá mạnh. Do vậy, anh đã bị tâm lý trước khi xung trận. “Nhưng phải nói là các đối thủ tại Olympic kỳ này vừa to cao, rất khỏe và có trình độ chuyên môn cao, nói chung là quá mạnh. Tôi đã cố gắng thay đổi để tiến bộ nhưng họ còn dữ dội hơn, nên ra thi đấu tôi cũng bị ảnh hưởng một chút cảm xúc, khiến thành tích chưa thể cải thiện”, VĐV này nói.

Chung quan điểm với Huy Hoàng là HLV trưởng ĐT bơi Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Vũ. Ông nhấn mạnh: “Tôi cũng bất ngờ khi Huy Hoàng thi đấu không tốt. Nhưng là người thầy trực tiếp dẫn dắt thì trước tiên, trách nhiệm thuộc về HLV. Chúng tôi thừa nhận là sự chuẩn bị cho Huy Hoàng về mặt tâm lý cho một đấu trường lớn như Olympic là chưa tốt”.

“Ra thi đấu nhìn đối thủ và nhất là liếc qua thông số thấy rất kinh khủng của họ, cảm giác của thầy trò chúng tôi là có phần bị ngợp”, HLV Nguyễn Hoàng Vũ bổ sung.

Theo HLV Hoàng Vũ, kình ngư Việt Nam đã nỗ lực ở đoạn cuối, song như thế là chưa đủ: “Càng về sau em càng đuối nên từ 500 mét trở đi, thành tích tuột dần, mỗi 50 m bơi thông số đều vượt hơn 31 giây. Ở 50 mét cuối, Huy Hoàng cố gắng bơi rất tốt đạt dưới 30 giây, nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách so với các đối thủ xếp trên”.

Với kết quả 8 phút 08 giây 39, kém tới 19 giây so với kỷ lục cá nhân và 17 giây so với lần tranh tài gần nhất ở cấp độ quốc tế, Huy Hoàng đã không thể vượt qua vòng loại 800 mét tự do. Tại Paris 2024 , anh còn một hy vọng nữa là 1.500 mét tự do (dự kiến diễn ra vào 15h00 ngày 3/8).